Bournemouth'tan yüksek form: Iraola'dan itiraf

Marco Rose yönetimindeki Bournemouth, son dönemde oldukça başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak Aston Villa'yı 3-0 mağlup eden Bournemouth, oynadığı son 5 maçı da kazandı ve bu maçlarda kalesini gole kapattı.
Bournemouth'un son 5 maçı:
-3-0 Sturm Graz
-2-0 Sunderland
-3-0 Milan
-0-3 Manchester United
-3-0 Aston Villa
YARI FİNALDE RAKİP LIVERPOOL
Aston Villa'yı 3-0 ile saf dışı bırakan Bournemouth, Lig Kupası yarı final maçında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, eski takımıyla eşleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Iraola, "Dürüst olmak gerekirse, kuradan önce konuşurken, "İstemediğim tek takım Bournemouth" demiştim. Benim için bu özel bir durum ama onlar da beni çok iyi tanıyor. Son zamanlarda çok iyi oynuyorlar ve formdalar." dedi.
İspanyol teknik adam, "Kura konusunda pek şanslı değildik. Tottenham ve Chelsea ile oynamıştık, şimdi de Bournemouth var ve bu benim için elbette özel bir maç olacak. Ancak yarı finale kalmamız gerekiyor ve umarım bunu başarabiliriz." sözlerini sarf etti.
Liverpool ile Bournemouth, Lig Kupası yarı finalinde Aralık ayında karşılaşacak.
BU HAFTAKİ RAKİBİ
Son 5 maçtaki performansıyla dikkat çeken Bournemouth, bu hafta Premier Lig'de sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.
Bournemouth'un son 5 maçı:
-3-0 Sturm Graz
-2-0 Sunderland
-3-0 Milan
-0-3 Manchester United
-3-0 Aston Villa
YARI FİNALDE RAKİP LIVERPOOL
Aston Villa'yı 3-0 ile saf dışı bırakan Bournemouth, Lig Kupası yarı final maçında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, eski takımıyla eşleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Iraola, "Dürüst olmak gerekirse, kuradan önce konuşurken, "İstemediğim tek takım Bournemouth" demiştim. Benim için bu özel bir durum ama onlar da beni çok iyi tanıyor. Son zamanlarda çok iyi oynuyorlar ve formdalar." dedi.
İspanyol teknik adam, "Kura konusunda pek şanslı değildik. Tottenham ve Chelsea ile oynamıştık, şimdi de Bournemouth var ve bu benim için elbette özel bir maç olacak. Ancak yarı finale kalmamız gerekiyor ve umarım bunu başarabiliriz." sözlerini sarf etti.
Liverpool ile Bournemouth, Lig Kupası yarı finalinde Aralık ayında karşılaşacak.
BU HAFTAKİ RAKİBİ
Son 5 maçtaki performansıyla dikkat çeken Bournemouth, bu hafta Premier Lig'de sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.