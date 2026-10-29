Mbappe krizi büyüyor: Formasını yaktılar!

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong ile ilgili sözlerinin ardından tepkiler devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çinli taraftarlar, Fransız yıldızın formalarını yaktı ve posterlerine zarar verdi.
Çin sosyal medyasında Fransız futbolcuyu eleştiren yorumların ardından ürün reklamlarında ve ambalajlarında Mbappe'nin yüzünü kullanan üç Çinli şirket, sponsorluğu bıraktıklarını açıkladı.
Mbappe, Fransa'da katıldığı bir televizyon programının çekiminde, internette kendisi ile ilgili paylaşılan esprilerinden hangisini komik bulduğu sorusuna, yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne yapay zekayla monte edildiği bir videoyu hatırlatarak, "Şu adamla yaptıkları video, sanırım Çinli bir diktatördü." ifadesini kullanmıştı.
Fransız futbolcuya yönelik eleştirilerin ardından, onu reklamlarında ve ürünlerinde kullanan üç Çin firması, su şirketi Dongpeng, süt ürünleri firmaları Mengniu ve Milkground sponsorluklarını sonlandırdıklarını açıkladı.
Öte yandan resmi yayın organlarından, Şanghay merkezli The Paper, devlet televizyonu CCTV'nin Mbappe'nin formasını giydiği Real Madrid'in İspanyol futbol ligi La Liga'daki yayınlarını askıya aldığını iddia etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan soruya, "Çin halkının duygularını inciten her türlü söylem veya eylem doğal olarak Çin'in tüm kesimlerince reddedilecektir." ifadesini kullandı.
MBAPPE'DEN ÖZÜR
Tepkilerin ardından bir özür açıklaması yapan Mbappe, şunları kaydetti:
"Yaptığım yorum doğru muhakeme edilmemişti, Çin'de ve dünyadaki Çinli topluluklardaki çok sayıda insanın üzüldüğünü şimdi anlıyorum. Sözlerim nedeniyle üzülen herkesten özür dilerim, niyetim kesinlikle bu değildi. Çin halkına ve tarihine derin saygım var, gerçekten üzgünüm."
REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA
Real Madrid, Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkındaki açıklamaları için özür mesajı yayımladı.
İspanya ekibinden yapılan açıklamada, kulüp olarak Çin'e ve Çin halkına derin bir saygı besledikleri ve Mbappe'nin yayımladığı özür mesajını da destekledikleri belirtildi.
Çin'de milyonlarca Real Madrid taraftarının olduğu vurgulanan açıklamada, "Real Madrid; saygı, bir arada yaşama ve kültürler arası anlayış değerlerine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederek Çin ile arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmeye devam etmeyi arzuluyor." denildi.
TEBAS'IN SÖZLERİ
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, Real Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong için kullandığı "diktatör" ifadesinden dolayı bu ülkeden özür diledi.
Mbappe'nin "The Bridge" adlı bir internet sitesindeki röportajında, hakkında yapılan çevrimiçi şakalara ilişkin soruya, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'u kastederek, "En çok güldüğüm şaka, yüzümü Çinli bir diktatör olarak kullandıkları şaka. Bunu arkadaşlarımla çok kullanıyorum." sözleri tartışmalara neden oldu.
Açıklama sonrası Çin devlet televizyonu CCTV, La Liga'nın ve Real Madrid'li forvetin maçlarının yayınını askıya alma kararı alırken birçok Çinli şirket de Fransız futbolcuyla reklam sözleşmelerini feshetti.
İspanyol futbolu için önemli bir pazar olan Çin'den gelen tepkilerin ardından LaLiga Başkanı Javier Tebas, İspanyol ligi ve kulüpleri adına Çin'den özür diledi.
Tebas, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mbappe'nin görüşünün kişisel ve sadece kendisini bağlayıcı olduğunu vurgulayıp, her şeye rağmen bu durumun Çinli taraftarlar arasında rahatsızlık yaratmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
"TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORUZ"
Tebas, Mbappe'nin bir sözünün İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki 20 kulübünün tamanına ve milyonlarca Çinli'ye zarar vermemesi için Çinli yetkililerle temas halinde olduklarını aktardı.
Tebas, şu ifadeleri kullandı:
"LaLiga olarak, Kylian Mbappe'nin Çin'de rahatsızlığa neden olan açıklamalarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Verilen zararı anlıyoruz ve LaLiga adına Çin halkından içtenlikle özür dilemek istiyorum. Uzun yıllardır Çin ve bu ülkenin yetkilileri, spor kurumları, yayıncıları ve milyonlarca futbol taraftarı ile saygı, güven ve iş birliğine dayalı bir ilişki kurduk. Bu durumu aşmak için mümkün olan tüm önlemleri alıyoruz ve Çin'deki ortaklarımız ve muhataplarımızla doğrudan çalışıyoruz. Çin'e, halkına ve kurumlarına olan bağlılığımız sarsılmaz. Yıllar içinde kurulan bir ilişki tek bir olayla zarar göremez."
NELER YAŞANDI?
Çinli taraftarlar, Kylian Mbappe'nin formasını yaktı! https://t.co/SW1qmtcvF7
— Sporxtv (@sporxtv) October 29, 2026
Çin sosyal medyasında Fransız futbolcuyu eleştiren yorumların ardından ürün reklamlarında ve ambalajlarında Mbappe'nin yüzünü kullanan üç Çinli şirket, sponsorluğu bıraktıklarını açıkladı.
Mbappe, Fransa'da katıldığı bir televizyon programının çekiminde, internette kendisi ile ilgili paylaşılan esprilerinden hangisini komik bulduğu sorusuna, yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne yapay zekayla monte edildiği bir videoyu hatırlatarak, "Şu adamla yaptıkları video, sanırım Çinli bir diktatördü." ifadesini kullanmıştı.
Fransız futbolcuya yönelik eleştirilerin ardından, onu reklamlarında ve ürünlerinde kullanan üç Çin firması, su şirketi Dongpeng, süt ürünleri firmaları Mengniu ve Milkground sponsorluklarını sonlandırdıklarını açıkladı.
Öte yandan resmi yayın organlarından, Şanghay merkezli The Paper, devlet televizyonu CCTV'nin Mbappe'nin formasını giydiği Real Madrid'in İspanyol futbol ligi La Liga'daki yayınlarını askıya aldığını iddia etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan soruya, "Çin halkının duygularını inciten her türlü söylem veya eylem doğal olarak Çin'in tüm kesimlerince reddedilecektir." ifadesini kullandı.
MBAPPE'DEN ÖZÜR
Tepkilerin ardından bir özür açıklaması yapan Mbappe, şunları kaydetti:
"Yaptığım yorum doğru muhakeme edilmemişti, Çin'de ve dünyadaki Çinli topluluklardaki çok sayıda insanın üzüldüğünü şimdi anlıyorum. Sözlerim nedeniyle üzülen herkesten özür dilerim, niyetim kesinlikle bu değildi. Çin halkına ve tarihine derin saygım var, gerçekten üzgünüm."
REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA
Real Madrid, Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkındaki açıklamaları için özür mesajı yayımladı.
İspanya ekibinden yapılan açıklamada, kulüp olarak Çin'e ve Çin halkına derin bir saygı besledikleri ve Mbappe'nin yayımladığı özür mesajını da destekledikleri belirtildi.
Çin'de milyonlarca Real Madrid taraftarının olduğu vurgulanan açıklamada, "Real Madrid; saygı, bir arada yaşama ve kültürler arası anlayış değerlerine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederek Çin ile arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmeye devam etmeyi arzuluyor." denildi.
TEBAS'IN SÖZLERİ
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, Real Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong için kullandığı "diktatör" ifadesinden dolayı bu ülkeden özür diledi.
Mbappe'nin "The Bridge" adlı bir internet sitesindeki röportajında, hakkında yapılan çevrimiçi şakalara ilişkin soruya, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'u kastederek, "En çok güldüğüm şaka, yüzümü Çinli bir diktatör olarak kullandıkları şaka. Bunu arkadaşlarımla çok kullanıyorum." sözleri tartışmalara neden oldu.
Açıklama sonrası Çin devlet televizyonu CCTV, La Liga'nın ve Real Madrid'li forvetin maçlarının yayınını askıya alma kararı alırken birçok Çinli şirket de Fransız futbolcuyla reklam sözleşmelerini feshetti.
İspanyol futbolu için önemli bir pazar olan Çin'den gelen tepkilerin ardından LaLiga Başkanı Javier Tebas, İspanyol ligi ve kulüpleri adına Çin'den özür diledi.
Tebas, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mbappe'nin görüşünün kişisel ve sadece kendisini bağlayıcı olduğunu vurgulayıp, her şeye rağmen bu durumun Çinli taraftarlar arasında rahatsızlık yaratmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
"TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORUZ"
Tebas, Mbappe'nin bir sözünün İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki 20 kulübünün tamanına ve milyonlarca Çinli'ye zarar vermemesi için Çinli yetkililerle temas halinde olduklarını aktardı.
Tebas, şu ifadeleri kullandı:
"LaLiga olarak, Kylian Mbappe'nin Çin'de rahatsızlığa neden olan açıklamalarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Verilen zararı anlıyoruz ve LaLiga adına Çin halkından içtenlikle özür dilemek istiyorum. Uzun yıllardır Çin ve bu ülkenin yetkilileri, spor kurumları, yayıncıları ve milyonlarca futbol taraftarı ile saygı, güven ve iş birliğine dayalı bir ilişki kurduk. Bu durumu aşmak için mümkün olan tüm önlemleri alıyoruz ve Çin'deki ortaklarımız ve muhataplarımızla doğrudan çalışıyoruz. Çin'e, halkına ve kurumlarına olan bağlılığımız sarsılmaz. Yıllar içinde kurulan bir ilişki tek bir olayla zarar göremez."