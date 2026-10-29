Bitlis Spor'dan Kayserispor'a kupa şoku!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Bitlis Spor 1916 ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Yeni Bitlis Eren Stadı'nda oynanan karşılaşmada, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu rotasyon kadrosuyla mücadele eden Trendyol 1. Lig temsilcisi Kayserispor, rakibine 4-1 mağlup oldu. Bitlis Spor 1916, aldığı galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BİTLİS SPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Bitlis Spor 1916, 30. dakikada Ali Akkuş'un golüyle öne geçti. Ev sahibi ekibin 39. dakikada Muhammet Arslantaş ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
İlk devrenin son dakikalarında Bitlis Spor'da Efe Kemal Güler'in orta sahadan attığı gol de faul gerekçesiyle iptal edildi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bitlis Spor 1916, 53. dakikada Halil Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0'a taşıdı.
Kayserispor, 62. dakikada Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi. Bitlis Spor 1916, 80. dakikada Enes İslam İlkin'in kaydettiği golle skoru 4-1'e taşıdı.
Kayserispor'un 90+1. dakikada Malik Hayvali ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Karşılaşmanın son anlarında tribünlerden sahaya taraftar girdi.
Yeni Bitlis Eren Stadı'nda oynanan karşılaşmada, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu rotasyon kadrosuyla mücadele eden Trendyol 1. Lig temsilcisi Kayserispor, rakibine 4-1 mağlup oldu. Bitlis Spor 1916, aldığı galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BİTLİS SPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Bitlis Spor 1916, 30. dakikada Ali Akkuş'un golüyle öne geçti. Ev sahibi ekibin 39. dakikada Muhammet Arslantaş ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
İlk devrenin son dakikalarında Bitlis Spor'da Efe Kemal Güler'in orta sahadan attığı gol de faul gerekçesiyle iptal edildi.
İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
❌ Bitlis Spor'da Efe Kemal Güler'in Kayserispor'a kupada orta sahadan attığı gol, faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı. https://t.co/sttax0b9zj
— Sporxtv (@sporxtv) October 29, 2026
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bitlis Spor 1916, 53. dakikada Halil Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0'a taşıdı.
Kayserispor, 62. dakikada Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi. Bitlis Spor 1916, 80. dakikada Enes İslam İlkin'in kaydettiği golle skoru 4-1'e taşıdı.
Kayserispor'un 90+1. dakikada Malik Hayvali ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Karşılaşmanın son anlarında tribünlerden sahaya taraftar girdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bitlis Spor 1916, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.