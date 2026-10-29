CANLI
22'
Gençlerbirliği
2
Karaköprü
0
Bugün
18:00
Kasımpaşa
Çorlu Spor 1947
Bugün
20:30
Eskişehirspor
Iğdır FK
Bugün
20:30
Frosinone
Lecce
Bugün
22:45
Fiorentina
Atalanta
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Yarın
01:30
Atletico MG
Cruzeiro
Yarın
02:00
Vasco da Gama
Flamengo
Yarın
03:30
Gremio
Athletico Paranaense

Bitlis Spor'dan Kayserispor'a kupa şoku!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Nesine 3. Lig ekibi Bitlis Spor 1916, Trendyol 1. Lig temsilcisi Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 15:25 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 15:27
Fotoğraf: X.com
Bitlis Spor'dan Kayserispor'a kupa şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Bitlis Spor 1916 ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Yeni Bitlis Eren Stadı'nda oynanan karşılaşmada, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu rotasyon kadrosuyla mücadele eden Trendyol 1. Lig temsilcisi Kayserispor, rakibine 4-1 mağlup oldu. Bitlis Spor 1916, aldığı galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BİTLİS SPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Bitlis Spor 1916, 30. dakikada Ali Akkuş'un golüyle öne geçti. Ev sahibi ekibin 39. dakikada Muhammet Arslantaş ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Tümü
Bitlis Spor 1916, 45. dakikada Muhammet Arslantaş'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İlk devrenin son dakikalarında Bitlis Spor'da Efe Kemal Güler'in orta sahadan attığı gol de faul gerekçesiyle iptal edildi.

İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bitlis Spor 1916, 53. dakikada Halil Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

Kayserispor, 62. dakikada Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi. Bitlis Spor 1916, 80. dakikada Enes İslam İlkin'in kaydettiği golle skoru 4-1'e taşıdı.

Kayserispor'un 90+1. dakikada Malik Hayvali ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmanın son anlarında tribünlerden sahaya taraftar girdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bitlis Spor 1916, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.