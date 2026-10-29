Jaylen Brown, Boston Celtics'ten takas talep ettiği veya yönetime ültimatom verdiği iddialarını reddederek Philadelphia 76ers'taki yeni dönemine odaklandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eski Celtics oyuncusu ve yorumcusu Scalabrine, Brown'ın yaz döneminde Boston yönetimine taleplerini karşılamaması halinde kendisini takas etmesi yönünde ültimatom verdiğini öne sürmüştü.
Brown, Scalabrine ile kişisel bir sorunu olmadığını belirtirken iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı:
Scal ile bir sorunum yok. Onu seviyorum. Yapması gerektiğini düşündüğü şeyi yapıyor. Bunu yapma ihtiyacını neden hissettiğini anlıyorum.
Ama asılsız iddiaların Philadelphia'daki yeni dönemimde de peşimden gelmesine izin vermek istemiyorum.
Hiçbir zaman takas talep etmedim. Hiçbir şekilde bir ültimatom listesi hazırlamadım. Bunların hiçbiri doğru değil."
Scalabrine, daha sonra açıklamalarını yumuşatarak Brown'ın doğrudan takas talep etmediğini söylemişti.
Ancak eski oyuncu, sonraki yorumlarında da Brown'ı eleştirmeyi sürdürmüş; mağdur rolüne büründüğünü savunmuş ve son yayında geçtiğimiz sezon toplam top kaybında ligin ilk sırasında bulunduğunu hatırlatmıştı.
Brown ise konuyu daha fazla uzatmak istemediğini belirtti:
"Şu anda Philadelphia'da önümde olanlara odaklanıyorum.
Önümde muazzam bir fırsat var ve bunun için heyecanlıyım. Bu soruları başka bir zamana bırakacağım. Sezon boyunca yalnızca önümde olanlara odaklanıyorum."
Philadelphia, iki takımın da çift haneli farkları koruyamadığı mücadelede Indiana'yı son bölümde geçmeyi başardı.
İlk yarıda 15 sayılık üstünlüğünü kaybeden 76ers, son çeyrekte de 13 sayı geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazandı.
Brown, 13'te 7 saha içi ve 3'te 1 üçlük isabetiyle 20 sayı kaydetti. Yıldız oyuncu, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla da katkı verdi.
Derecesini dört galibiyet ve bir mağlubiyete taşıyan Philadelphia, 30 Ekim Cuma günü New York Knicks ile karşılaşacak.
Brown, Scalabrine ile kişisel bir sorunu olmadığını belirtirken iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı:
Scal ile bir sorunum yok. Onu seviyorum. Yapması gerektiğini düşündüğü şeyi yapıyor. Bunu yapma ihtiyacını neden hissettiğini anlıyorum.
Ama asılsız iddiaların Philadelphia'daki yeni dönemimde de peşimden gelmesine izin vermek istemiyorum.
Hiçbir zaman takas talep etmedim. Hiçbir şekilde bir ültimatom listesi hazırlamadım. Bunların hiçbiri doğru değil."
Scalabrine, daha sonra açıklamalarını yumuşatarak Brown'ın doğrudan takas talep etmediğini söylemişti.
Ancak eski oyuncu, sonraki yorumlarında da Brown'ı eleştirmeyi sürdürmüş; mağdur rolüne büründüğünü savunmuş ve son yayında geçtiğimiz sezon toplam top kaybında ligin ilk sırasında bulunduğunu hatırlatmıştı.
Brown ise konuyu daha fazla uzatmak istemediğini belirtti:
"Şu anda Philadelphia'da önümde olanlara odaklanıyorum.
Önümde muazzam bir fırsat var ve bunun için heyecanlıyım. Bu soruları başka bir zamana bırakacağım. Sezon boyunca yalnızca önümde olanlara odaklanıyorum."
Philadelphia, iki takımın da çift haneli farkları koruyamadığı mücadelede Indiana'yı son bölümde geçmeyi başardı.
İlk yarıda 15 sayılık üstünlüğünü kaybeden 76ers, son çeyrekte de 13 sayı geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazandı.
Brown, 13'te 7 saha içi ve 3'te 1 üçlük isabetiyle 20 sayı kaydetti. Yıldız oyuncu, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla da katkı verdi.
Derecesini dört galibiyet ve bir mağlubiyete taşıyan Philadelphia, 30 Ekim Cuma günü New York Knicks ile karşılaşacak.