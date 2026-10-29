Milan'da Christian Pulisic ile imza zamanı!

Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Christian Pulisic'i takımda tutmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tuttomercato'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK
Pulisic'in yeni sözleşmesi konusunda ufak pürüzler kaldı. Bu pürüzlerin de kısa süre içerisinde giderilmesi ve resmi açıklamanın cuma günü yapılması bekleniyor.
Milan ile 2031 yılına kadar sözleşmesini uzatacak Pulisic, yeni sözleşmesiyle birlikte senelik 6.5 milyon euro kazanacak.
BU SEZON PERFORMANSI
Christian Pulisic, bu sezon Milan'da çıktığı 8 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK
Pulisic'in yeni sözleşmesi konusunda ufak pürüzler kaldı. Bu pürüzlerin de kısa süre içerisinde giderilmesi ve resmi açıklamanın cuma günü yapılması bekleniyor.
Milan ile 2031 yılına kadar sözleşmesini uzatacak Pulisic, yeni sözleşmesiyle birlikte senelik 6.5 milyon euro kazanacak.
BU SEZON PERFORMANSI
Christian Pulisic, bu sezon Milan'da çıktığı 8 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.