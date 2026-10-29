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Milan'da Christian Pulisic ile imza zamanı!

Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Christian Pulisic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesinin cuma günü duyurulması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 14:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'da Christian Pulisic ile imza zamanı!
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Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Christian Pulisic'i takımda tutmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tuttomercato'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Pulisic'in yeni sözleşmesi konusunda ufak pürüzler kaldı. Bu pürüzlerin de kısa süre içerisinde giderilmesi ve resmi açıklamanın cuma günü yapılması bekleniyor.

Milan ile 2031 yılına kadar sözleşmesini uzatacak Pulisic, yeni sözleşmesiyle birlikte senelik 6.5 milyon euro kazanacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Christian Pulisic, bu sezon Milan'da çıktığı 8 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

 



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