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Ferdi Kadıoğlu, Manchester City maçıyla dönüyor

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun cumartesi günkü Manchester City maçında forma giyebileceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 16:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ferdi Kadıoğlu, Manchester City maçıyla dönüyor
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Brighton'a milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibinin teknik direktörü Fabian Hürzeler, milli futbolcunun cumartesi günkü Manchester City maçında forma giyebileceğini söyledi.

Brighton, Lig Kupası dördüncü tur maçında da Manchester City ile deplasmanda karşılaştı. Hürzeler, çarşamba akşamı oynanan bu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu'nun cumartesi günkü maç için bir seçenek olacağına oldukça eminiz." dedi.

Ligde geride kalan haftada Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton'da 10 maçta süre buldu.



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