Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda 5 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karaköprü Belediyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 5-0'lık farklı skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Pedro Mendes, 13. dakikada Muhammed Emin Yavaş (kendi kalesine), 30. dakikada Cheikh Niasse, 84. dakikada Furkan Özcan ve 90. dakikada Victor Orakpo kaydetti.
İLK YARIDA 3 GOL
Gençlerbirliği, 30. dakikada Cheikh Niasse'nin kaydettiği golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Ankara temsilcisi, 84. dakikada Furkan Özcan ve 90. dakikada Victor Orakpo'nun golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
GENÇLERBİRLİĞİ BİR ÜST TURDA
Bu sonuçla Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turuna yükseldi. 3. Lig 3. Grup temsilcisi Karaköprü Belediyespor ise turnuvaya veda etti.
Kupada istediği sonuca ulaşan Gençlerbirliği, Süper Lig'deki bir sonraki maçında 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Cem Özbay, Mücahid Adem Çelebi
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Erk Arda Aslan), Etebo, Niasse (Dk. 46 Luis), Traore (Dk. 62 Martor), Gouveia (Dk. 62 Orakpo), Mendes (Dk. 74 Furkan Ayaz Özcan)
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: Mustafa Erdem Uysal, Süleyman Enes Yıldırım (Dk. 46 Tahsin Yılmaz), Metin Peker, Ali Alperen Erdoğan, Furkan Yaşa (Dk. 73 Rüstem Patlar), Muhammed Emin Yavaş, Tugay Güner (Dk. 62 Enes Karadeniz), Yavuz Alemdar (Dk. 62 Mehmet Ali Bakar), Yusuf Şengüler, Yavuz Koç (Dk. 73 İbrahim Başer), Muhammet Furkan Kılıç
Goller: Dk. 1 Mendes, Dk. 13 Muhammed Emin Yavaş (Kendi kalesine), Dk. 29 Niasse, Dk. 84 Furkan Ayaz Özcan, Dk. 90+2 Orakpo (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 70 Martor (Gençlerbirliği)
İLK YARIDA 3 GOL
Gençlerbirliği, 30. dakikada Cheikh Niasse'nin kaydettiği golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Ankara temsilcisi, 84. dakikada Furkan Özcan ve 90. dakikada Victor Orakpo'nun golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
GENÇLERBİRLİĞİ BİR ÜST TURDA
Bu sonuçla Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turuna yükseldi. 3. Lig 3. Grup temsilcisi Karaköprü Belediyespor ise turnuvaya veda etti.
Kupada istediği sonuca ulaşan Gençlerbirliği, Süper Lig'deki bir sonraki maçında 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Cem Özbay, Mücahid Adem Çelebi
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Erk Arda Aslan), Etebo, Niasse (Dk. 46 Luis), Traore (Dk. 62 Martor), Gouveia (Dk. 62 Orakpo), Mendes (Dk. 74 Furkan Ayaz Özcan)
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: Mustafa Erdem Uysal, Süleyman Enes Yıldırım (Dk. 46 Tahsin Yılmaz), Metin Peker, Ali Alperen Erdoğan, Furkan Yaşa (Dk. 73 Rüstem Patlar), Muhammed Emin Yavaş, Tugay Güner (Dk. 62 Enes Karadeniz), Yavuz Alemdar (Dk. 62 Mehmet Ali Bakar), Yusuf Şengüler, Yavuz Koç (Dk. 73 İbrahim Başer), Muhammet Furkan Kılıç
Goller: Dk. 1 Mendes, Dk. 13 Muhammed Emin Yavaş (Kendi kalesine), Dk. 29 Niasse, Dk. 84 Furkan Ayaz Özcan, Dk. 90+2 Orakpo (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 70 Martor (Gençlerbirliği)