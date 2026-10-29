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Tuba Demir, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Tuba Demir, kadınlar 55 kiloda iki rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 12:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tuba Demir, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!
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Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Tuba Demir, kadınlar 55 kiloda yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Astana'daki organizasyonun 6. gününde mindere çıkan Tuba Demir, ikinci turda Özbek Sandugash Djenbaeva'yı rahat bir şekilde 11-2 yendi.

Çeyrek finalde Hint Ahilya Shatrughn Shinde ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 9-6 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa üçüncüsü Tuba Demir, 55 kilo yarı finalinde Ukraynalı Nataliia Klivchutska ile karşı karşıya gelecek.



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