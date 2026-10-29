Beşiktaş'ta Willock'un alternatifi belli: Kisylak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Matvey Kislyak oldu.
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Beşiktaş yönetiminin, CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Matvey Kislyak'ın menajeriyle temaslara başladığı ve genç futbolcu için ocak ayında teklif yapmayı planlıyor.
CSKA Moskova ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kislyak, bu sezon çıktığı 15 maçta gol atamazken takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.
Güncel verilere göre 25 milyon euro piyasa değerine sahip olan Rus orta saha oyuncusu için siyah-beyazlıların devre arasında somut adımlar atması bekleniyor.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Matvey Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, genç futbolcunun geleceği ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. CSKA Moskova yönetiminin oyuncunun Avrupa'da futbol oynama isteğine saygı duyduğunu belirten Manyakov, "CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor" dedi.
Kislyak'a yönelik ilginin arttığını ifade eden Rus menajer, "Bana, Matvey'e ve CSKA yöneticilerine çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Yalnızca resmî başvuruları dikkate alıyoruz. Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam edebileceği birkaç ilgi çekici seçenek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki kulüplerle ilgili de konuşan Manyakov, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz" açıklamasında bulundu.
Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Matvey Kislyak oldu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istediği Newcastle United oyuncusu Joe Willock'un yanı sıra Rus futbolcunun da ciddi bir alternatif olarak değerlendirildiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OCAK AYINDA TEKLİF PLANI
Beşiktaş yönetiminin, CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Matvey Kislyak'ın menajeriyle temaslara başladığı ve genç futbolcu için ocak ayında teklif yapmayı planlıyor.
CSKA Moskova ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kislyak, bu sezon çıktığı 15 maçta gol atamazken takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.
Güncel verilere göre 25 milyon euro piyasa değerine sahip olan Rus orta saha oyuncusu için siyah-beyazlıların devre arasında somut adımlar atması bekleniyor.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Matvey Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, genç futbolcunun geleceği ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. CSKA Moskova yönetiminin oyuncunun Avrupa'da futbol oynama isteğine saygı duyduğunu belirten Manyakov, "CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor" dedi.
Kislyak'a yönelik ilginin arttığını ifade eden Rus menajer, "Bana, Matvey'e ve CSKA yöneticilerine çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Yalnızca resmî başvuruları dikkate alıyoruz. Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam edebileceği birkaç ilgi çekici seçenek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki kulüplerle ilgili de konuşan Manyakov, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz" açıklamasında bulundu.