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Fenerbahçe'de Kuyt kararı Avrupa'da gündem oldu!

Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Dirk Kuyt'ı geçici teknik sorumlu olarak görevlendirmesi İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

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calendar 29 Ekim 2026 10:25 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 10:26
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Kuyt kararı Avrupa'da gündem oldu!
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt getirildi.

Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktör açıklanana kadar Futbol A Takımı'nın yönetiminin yardımcı antrenör Kuyt'a devredildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin bu kararı, sarı-lacivertlilerin Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İngiltere'de gündem oldu.

İngiliz basını, Liverpool formasıyla önemli başarılara imza atan Kuyt'ın bu kez eski takımına rakip olarak teknik direktörlük yapacak olmasına dikkat çekti.

THE SUN: "DUYGUSAL BİR KARŞILAŞMA"

The Sun, 46 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe'nin başına geçmesini öne çıkarırken haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Liverpool'un kült kahramanı, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından birkaç gün önce alınan şok kararın ardından Fenerbahçe'nin başında eski kulübüne karşı sahaya çıkacak. Hollandalı oyuncu, Anfield'da 285 maça çıkarak taraftarlar arasında bir efsane haline gelmişti. Şimdi Liverpool'a karşı duygusal bir karşılaşma oynayacak."

BBC'DEN KUYT VURGUSU

BBC de gelişmeyi, "Kuyt, Liverpool maçı öncesinde Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak atandı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Kuyt'ın Galatasaray yenilgisinin ardından görevinden ayrılan İsmail Kartal'ın yardımcılığını yaptığı hatırlatıldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'ın altı puan gerisinde bulunduğu belirtilerek Hollandalı teknik adamın takımın başına geçtiği döneme dikkat çekildi.



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