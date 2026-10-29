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Nevzat Aydın'a tehdit! Oğlu için 1 milyon euro istediler

Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon TL ödediği yönündeki haberlerin ardından ölüm tehdidi aldığını öne sürerek polise başvurdu. Aydın, kendisini suç örgütü üyesi olarak tanıtan bir kişinin 1 milyon euro talep ettiğini belirtti.

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calendar 29 Ekim 2026 11:58
Nevzat Aydın'a tehdit! Oğlu için 1 milyon euro istediler
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Trabzonspor'un eski yöneticilerinden olan iş insanı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının seremoni törenine katılmasının ardından gündeme gelen iddialar nedeniyle tehdit edildiğini öne sürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aydın, Beykoz Asayiş Büro Amirliğine giderek kendisinden 1 milyon euro istendiğini ve parayı ödememesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

YUNANİSTAN NUMARASINDAN TEHDİT TELEFONU

Nevzat Aydın'ın polise verdiği ifadeye göre olay, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında yaşandı.

Aydın, mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan'a ait +30 ülke kodlu bir numaradan arandığını, telefondaki kişinin kendisini "Çirkinler" isimli suç örgütünün üyesi K.A. olarak tanıttığını öne sürdü.

Söz konusu kişinin 1 milyon euro talep ettiğini belirten Aydın, parayı vermemesi durumunda çocuğunun hayatına yönelik tehditte bulunulduğunu iddia etti.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Aydın, yaşananların 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması öncesindeki seremoniye katılmasının ardından ortaya atılan iddialarla bağlantılı olduğunu savundu.

Oğlunun seremoniye çıkabilmesi için 100 milyon TL ödediği yönündeki haberlerin yayımlanmasının ardından tehdit edildiğini ifade eden Aydın, bu haberleri hazırlayan kişiler hakkında da şikâyette bulunma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Nevzat Aydın'ın şikâyeti üzerine Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tehditte bulunduğu iddia edilen kişinin kimliğinin ve olayın bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.



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