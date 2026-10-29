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Cousins: "Davis ile uyum sağlamak için oyunumu ben değiştirdim"

NBA'in eski yıldız pivotu DeMarcus Cousins, Anthony Davis ile New Orleans Pelicans'ta kurdukları ortaklığın işlemesi için oyununda önemli değişiklikler yaptığını anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 12:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Cousins: 'Davis ile uyum sağlamak için oyunumu ben değiştirdim'
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DeMarcus Cousins, New Orleans Pelicans'ta Anthony Davis ile birlikte oynadıkları dönemde daha fazla fedakârlık yapan tarafın kendisi olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cousins, farklı becerilere sahip olmalarına rağmen sahanın benzer bölgelerini kullanmalarının yerleşim açısından sorun yarattığını belirtti:

"AD ile bir araya geldiğimizde sahanın birçok bölgesinde aynı noktalardan oynuyorduk.

Becerilerimiz çok farklıydı ama sahaya yerleşim açısından aynı sorun ortaya çıkıyordu."

Bu sorunu çözmek için potadan daha fazla uzaklaşan tarafın kendisi olduğunu söyleyen Cousins, Davis'e boyalı alanda daha fazla alan açtığını ifade etti:

"İkimizin arasındaki uyumun işlemesi için benim oyunum daha çok dışarıya taşındı. 'AD, boyalı alan senin' dedim.

Daha iyi bir şutör olmak zorundaydım. Top sürerek şut atmayı öğrenmem gerekiyordu. İkili oyunlarda oynamayı, yalnızca sabit dururken değil, top sürerken de pas vermeyi öğrenmem gerekiyordu.

Hem AD'nin hem de benim başarılı olabilmem için oyunumu değiştirmek zorundaydım."

Cousins, bu sürecin özellikle dış şut, top kontrolü ve hareket halinde pas verme becerilerini geliştirmesini gerektirdiğini belirtti.

Sohbet sırasında eski NBA guardı Baron Davis, ortaklığa uyum sağlamak için kimin daha fazla değiştiğini sorduğunda, Cousins "Ben." yanıtını verdi.

Cousins, Davis'in "Senin değişmen AD'ye yardımcı oldu mu?" sorusuna ise "Evet." şeklinde karşılık verdi.

Cousins ve Davis, Şubat 2017'den Cousins'ın aşil tendonunu yırttığı Ocak 2018'e kadar New Orleans'ta birlikte forma giydi.



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