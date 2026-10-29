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Mert Hakan'dan sosyal medya paylaşımına dava!

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada kendisine hakaret ederek kişilik haklarını zedelediği iddiasıyla Hüsnü G. hakkında 65 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 12:04
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Mert Hakan'dan sosyal medya paylaşımına dava!
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Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret içeren paylaşım nedeniyle hukuki yola başvurdu. Takım kaptanı Yandaş, Hüsnü G. hakkında 65 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Yandaş'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Hüsnü G.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuya yönelik, "M.H.Y. eti yenmeyen, ama avlanması zaruri bir hayvandır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Dilekçede, söz konusu ifadelerin Yandaş'ın onurunu ve şerefini zedelediği, kişilik haklarına zarar verdiği ve futbolcuyu derinden yaraladığı ileri sürüldü.



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