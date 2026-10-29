Mert Hakan'dan sosyal medya paylaşımına dava!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret içeren paylaşım nedeniyle hukuki yola başvurdu. Takım kaptanı Yandaş, Hüsnü G. hakkında 65 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
Yandaş'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Hüsnü G.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuya yönelik, "M.H.Y. eti yenmeyen, ama avlanması zaruri bir hayvandır" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Dilekçede, söz konusu ifadelerin Yandaş'ın onurunu ve şerefini zedelediği, kişilik haklarına zarar verdiği ve futbolcuyu derinden yaraladığı ileri sürüldü.
Yandaş'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Hüsnü G.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuya yönelik, "M.H.Y. eti yenmeyen, ama avlanması zaruri bir hayvandır" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Dilekçede, söz konusu ifadelerin Yandaş'ın onurunu ve şerefini zedelediği, kişilik haklarına zarar verdiği ve futbolcuyu derinden yaraladığı ileri sürüldü.