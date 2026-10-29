Damian Lillard, Milwaukee Bucks döneminde Giannis Antetokounmpo ile oynamaktan keyif aldığını ancak kulüpte hiçbir zaman tam anlamıyla evinde hissetmediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kariyerinin büyük bölümünü Portland'da geçiren tecrübeli guard, farklı bir organizasyonda bulunmanın ve Giannis Antetokounmpo ile takım arkadaşlığı yapmanın kendisine değerli bir deneyim kazandırdığını belirtti:
"İyi bir deneyimdi diyebilirim.
Portland dışında bir şey yapmak ve Giannis gibi harika bir oyuncuyla oynamak, daha önce yaşamadığım bir ayrıcalıktı."
Lillard, özellikle Antetokounmpo'nun rekabet anlayışının ve performansına verdiği önemin kendisini etkilediğini söyledi:
"Sahaya çıkacak ve mücadele edecek biriyle oynuyorsunuz. İşi ne kadar önemsediği, iyi performans göstermekten duyduğu gurur..."
Yunan yıldızın yaklaşımını kendisine yakın bulduğunu vurgulayan Lillard, şöyle devam etti:
"Onda bu vardı.
Benim gibi o seviyeye çıkmayı bu kadar önemseyen birini daha önce pek görmemiştim. Bu yüzden onunla oynamak benim için keyifliydi."
Ancak Lillard, Antetokounmpo ile kurduğu ortaklığa rağmen Milwaukee'deki genel hissinin Portland'dakinden farklı olduğunu kabul etti:
"Oranın benim evim olmadığını hissediyordum. Asıl zorlandığım şey buydu.
Kendimi evimde gibi hissetmiyordum."
Lillard, Trail Blazers'ta geçirdiği 11 sezonun ardından 2023 yılında Bucks'a katılmıştı.
"İyi bir deneyimdi diyebilirim.
Portland dışında bir şey yapmak ve Giannis gibi harika bir oyuncuyla oynamak, daha önce yaşamadığım bir ayrıcalıktı."
Lillard, özellikle Antetokounmpo'nun rekabet anlayışının ve performansına verdiği önemin kendisini etkilediğini söyledi:
"Sahaya çıkacak ve mücadele edecek biriyle oynuyorsunuz. İşi ne kadar önemsediği, iyi performans göstermekten duyduğu gurur..."
Yunan yıldızın yaklaşımını kendisine yakın bulduğunu vurgulayan Lillard, şöyle devam etti:
"Onda bu vardı.
Benim gibi o seviyeye çıkmayı bu kadar önemseyen birini daha önce pek görmemiştim. Bu yüzden onunla oynamak benim için keyifliydi."
Ancak Lillard, Antetokounmpo ile kurduğu ortaklığa rağmen Milwaukee'deki genel hissinin Portland'dakinden farklı olduğunu kabul etti:
"Oranın benim evim olmadığını hissediyordum. Asıl zorlandığım şey buydu.
Kendimi evimde gibi hissetmiyordum."
Lillard, Trail Blazers'ta geçirdiği 11 sezonun ardından 2023 yılında Bucks'a katılmıştı.