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Haliburton'a yeni sakatlık darbesi: Dönüş tarihi belirsiz

Indiana Pacers guardı Tyrese Haliburton, sol arka adalesinde yaşadığı zorlanma nedeniyle forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 11:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Haliburton'a yeni sakatlık darbesi: Dönüş tarihi belirsiz
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Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, sol arka adalesindeki zorlanma nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Oyuncunun dönüş takvimi henüz belirlenmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kaynaklara göre takım doktorları ve Haliburton, sakatlığın ne kadar süre sahalardan uzak kalmasını gerektireceğini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Pacers Başantrenörü Rick Carlisle, Indianapolis merkezli 107.5 The Fan'a yaptığı açıklamada daha önce de çalıştıkları bir arka adale uzmanından destek alacaklarını söyledi.

2025 NBA Finalleri'nde yaşadığı aşil tendonu yırtığının ardından 16 ay sonra resmi maçlara dönen Haliburton, Indiana'nın sezondaki ilk dört karşılaşmasında oynadı.

Yıldız guard, pazar ve pazartesi günü art arda oynanan maçlarda da görev aldı.

Pazartesi günkü Milwaukee Bucks karşılaşmasının ardından kendisini "biraz yıpranmış" hissettiğini söyleyen Haliburton, çarşamba günkü maç öncesinde sakatlık raporunda yer aldı.

Haliburton, bu sezon maç başına 33 dakikada 21,8 sayı, 9,5 asist ve 4,5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Tecrübeli oyuncu, Ocak 2024'te de arka adale sakatlığı nedeniyle 11 maçın 10'unu kaçırmıştı.

Aynı sakatlığı play-off'ta yeniden nükseden Haliburton, Boston Celtics'e karşı oynanan Doğu Konferansı finalinin son iki maçında forma giyememişti.

Indiana'nın ilk beşindeki beş oyuncudan dördü, çarşamba günkü karşılaşma öncesinde sakatlık raporunda bulunuyordu.



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