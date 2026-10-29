Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Malezya ayağında yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı Malezya Grand Prix'sinde mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı Malezya Grand Prix'si, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek.
ELF Marc VDS Takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, serbest antrenmanlara katılacak. Ay-yıldızlı motosikletçi, 31 Ekim Cumartesi günü ise sıralama turlarında en iyi zamanı elde etmeye çalışacak.
Uluslararası Sepang Pisti'nde gerçekleştirilecek 17 turluk ana yarış, 1 Kasım Pazar günü TSİ 08.15'te başlayacak.
Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son yarışına çıkacak
Milli motosikletçilerden Kadir Erbay ise İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayağında mücadele edecek.
I+DENT Racing Takımı adına yarışan genç sporcu, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Jerez Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda Supersport sınıfında yarışacak.
Kadir Erbay, yarın antrenmanlara katıldıktan sonra 31 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında piste çıkacak ve aynı gün TSİ 18.00'de hafta sonunun ilk yarışında gaza basacak.
Kadir Erbay, 1 Kasım Pazar günü TSİ 15.10'da başlayacak ikinci yarışla sezonun son ayağını tamamlayacak.
ELF Marc VDS Takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, serbest antrenmanlara katılacak. Ay-yıldızlı motosikletçi, 31 Ekim Cumartesi günü ise sıralama turlarında en iyi zamanı elde etmeye çalışacak.
Uluslararası Sepang Pisti'nde gerçekleştirilecek 17 turluk ana yarış, 1 Kasım Pazar günü TSİ 08.15'te başlayacak.
Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son yarışına çıkacak
Milli motosikletçilerden Kadir Erbay ise İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayağında mücadele edecek.
I+DENT Racing Takımı adına yarışan genç sporcu, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Jerez Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda Supersport sınıfında yarışacak.
Kadir Erbay, yarın antrenmanlara katıldıktan sonra 31 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında piste çıkacak ve aynı gün TSİ 18.00'de hafta sonunun ilk yarışında gaza basacak.
Kadir Erbay, 1 Kasım Pazar günü TSİ 15.10'da başlayacak ikinci yarışla sezonun son ayağını tamamlayacak.