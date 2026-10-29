Okan Buruk: 'Derbinin anlamı kalmaz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan takıma uyarı geldi. Fenerbahçe galibiyetine rağmen temkinli davranan sarı-kırmızılı teknik adam, oyuncularından aynı ciddiyet ve motivasyonla yola devam etmelerini istedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DERBİNİN ANLAMI KALMAZ"
Lille ve Fenerbahçe karşılaşmalarında alınan galibiyetler nedeniyle futbolcularına teşekkür eden Buruk'un, "Bana verdiğiniz sözü tuttunuz. İki önemli galibiyet aldık. Avrupa'da ve ligde artık daha moralli olacağız. Ancak Konyaspor'u yenemezsek derbinin bir anlamı kalmaz. Elbette ezeli rakibimizi mağlup etmek ve ligdeki konumumuzu korumak önemli ama Konyaspor karşılaşması da bizim için çok değerli. Aynı motivasyonu göstermeli ve işi ciddiye almalıyız." diye uyarıda bulunduğu belirtildi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ MORAL VERİR"
Geçen sezon ligin ikinci yarısında Konyaspor'a mağlup olduklarını da hatırlatan Buruk'un, "Konyaspor, kendi sahasında her zaman tehlikeli bir takım ve büyük maçları iyi oynuyor. Geçen sezon da burada kaybetmiştik. Derbi sonrası oluşan olumlu havanın bozulmaması önemli. Alacağımız iyi bir sonuç, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde de bize moral verecektir" dediği öğrenildi.
Lille ve Fenerbahçe karşılaşmalarında alınan galibiyetler nedeniyle futbolcularına teşekkür eden Buruk'un, "Bana verdiğiniz sözü tuttunuz. İki önemli galibiyet aldık. Avrupa'da ve ligde artık daha moralli olacağız. Ancak Konyaspor'u yenemezsek derbinin bir anlamı kalmaz. Elbette ezeli rakibimizi mağlup etmek ve ligdeki konumumuzu korumak önemli ama Konyaspor karşılaşması da bizim için çok değerli. Aynı motivasyonu göstermeli ve işi ciddiye almalıyız." diye uyarıda bulunduğu belirtildi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ MORAL VERİR"
Geçen sezon ligin ikinci yarısında Konyaspor'a mağlup olduklarını da hatırlatan Buruk'un, "Konyaspor, kendi sahasında her zaman tehlikeli bir takım ve büyük maçları iyi oynuyor. Geçen sezon da burada kaybetmiştik. Derbi sonrası oluşan olumlu havanın bozulmaması önemli. Alacağımız iyi bir sonuç, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde de bize moral verecektir" dediği öğrenildi.