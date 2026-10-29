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Fenerbahçe'de Domenico Tedesco iddiası!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için Domenico Tedesco iddiası gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 08:21
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco iddiası!
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde yerli ve yabancı birçok isim bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler için gündeme gelen isimlerden biri de takımın eski teknik direktörü Domenico Tedesco oldu.

DOMENICO TEDESCO

Fanatik'te yer alan habere göre, başkanvekili Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ı Domenico Tedesco için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Göktürk, Ali Koç'un son döneminde Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu üyesiydi. Koç, Tedesco'yu göreve getirdikten kısa süre sonra seçimi Sadettin Saran'a kaybetmişti. Barış Göktürk'ün, İtalyan teknik adamı önerme nedenlerinin şunlar olduğu öne sürüldü: Kadrodaki oyuncuların çoğunu yakından tanıması, geçen sezonun ikinci yarısında forvetsiz kalmasına rağmen şampiyonluk iddiasını son haftalara taşıması ve taraftarın büyük bölümü tarafından sevilmesi.

SÜRPRİZ ADAY TORTI

Öte yandan Avrupa futbolunu yakından takip eden bir grup yöneticinin Aziz Yıldırım'a Mattia Crico-Torti ismini sunduğu belirtildi. İtalyan asıllı İsviçreli teknik adam, 2021'den beri çalıştırdığı Lugano'yu önce Avrupa'ya taşıdı. Bu sezon da İsviçre Ligi'nde 10 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede yer alıyor. 44 yaşındaki teknik adam, birçok kulübün takibinde. Ancak yönetimin çekincesi, Torti'nin büyük kulüp tecrübesi olmaması ve Türkiye'de çok tartışılan 3'lü savunmayı tercih etmesi.  



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