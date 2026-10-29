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Fenerbahçe'de Skriniar'dan takıma mesaj: "Daha bitmedi!"

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Galatasaray yenilgisinin ardından takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak şampiyonluk yarışından kopmadıklarını vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 10:51
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Skriniar'dan takıma mesaj: 'Daha bitmedi!'
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Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından camiada moraller düşerken, futbolcular da gelen eleştirilerden etkilendi.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Milan Skriniar ise takım arkadaşlarını toparlamak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İdman öncesinde futbolcularla bir görüşme gerçekleştiren deneyimli stoper, sezonun henüz başında olduklarını hatırlatarak şampiyonluk yarışında hiçbir şeyin kaybedilmediğini ifade etti.

"ÖNCE BİZİM İNANMAMIZ GEREKİYOR"

Skriniar'ın takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Ligde sadece 6 puan gerideyiz. Bir seri yakalarsak üstteki takımları kolay şekilde yakalayabiliriz. Burada önemli olan önce bizim inanmamız. Önümüzde çok maç var. Galatasaray da Beşiktaş da Trabzonspor da daha takılacak. Ben zirveyi ele geçireceğimize inanıyorum. Birlik olup hareket etmeliyiz."

Kaptanın konuşmasının ardından sarı-lacivertli futbolcuların, Göztepe maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak için kendi aralarında söz verdiği aktarıldı.

SKRINIAR'DAN İSTİKRARLI PERFORMANS

Milan Skriniar, bu sezon sahadaki istikrarıyla da öne çıktı. Deneyimli savunmacı, Fenerbahçe'nin oynadığı 18 resmî karşılaşmanın tamamında 90 dakika forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.



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