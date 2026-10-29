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Galatasaray'da Leao'dan büyük beklenti

Galatasaray, Konyaspor maçında ilk 11'de yer alacak Rafael Leao'dan patlama bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 11:39
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Leao'dan büyük beklenti
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Galatasaray'ın dünya yıldızı Rafael Leao henüz beklenen patlamayı yapamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı formayla 8 karşılaşmaya çıkan Portekizli futbolcu sadece 1 asistlik katkı verdi. Sahada kaldığı 429 dakikalık süre boyunca top kayıplarıyla dikkat çeken Leao, Konya deplasmanında ilk 11'de oynayacak.

Barış Alper Yılmaz'ın yerine süre alması beklenen yıldız futbolcudan beklenti büyük... Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçında Rafael Leao'dan patlama bekliyor.  



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