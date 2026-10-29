Galatasaray'da Leao'dan büyük beklenti

Galatasaray'ın dünya yıldızı Rafael Leao henüz beklenen patlamayı yapamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı formayla 8 karşılaşmaya çıkan Portekizli futbolcu sadece 1 asistlik katkı verdi. Sahada kaldığı 429 dakikalık süre boyunca top kayıplarıyla dikkat çeken Leao, Konya deplasmanında ilk 11'de oynayacak.
Barış Alper Yılmaz'ın yerine süre alması beklenen yıldız futbolcudan beklenti büyük... Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçında Rafael Leao'dan patlama bekliyor.
Barış Alper Yılmaz'ın yerine süre alması beklenen yıldız futbolcudan beklenti büyük... Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçında Rafael Leao'dan patlama bekliyor.