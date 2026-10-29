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Galatasaray'da gol yükünü Victor Osimhen sırtlıyor

Süper Lig'de 19 gol kaydeden Galatasaray'da Victor Osimhen, 8 golle takımının en skorer oyuncusu oldu. Nijeryalı yıldızı ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara takip etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da gol yükünü Victor Osimhen sırtlıyor
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Galatasaray'da hücum hattının en önemli isimlerinden Victor Osimhen, bu sezon attığı gollerle takımının skor yükünü sırtlamaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de geride kalan 9 haftada rakip fileleri 19 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekipte Nijeryalı yıldız, 8 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

OSIMHEN'İ İKİ İSİM TAKİP EDİYOR

Galatasaray'da Osimhen'in ardından en fazla gol atan oyuncular, ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara oldu.

Sarı-kırmızılı takımda Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Deniz Gül, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de ligde birer kez gol sevinci yaşadı.

GÖZLER YİNE NİJERYALI YILDIZDA

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede sarı-kırmızılı ekibin hücumdaki en önemli kozlarından biri yine Victor Osimhen olacak.

Lider Galatasaray, Konyaspor karşısında galibiyet ararken Nijeryalı golcünün performansı da maçın öne çıkan başlıklarından biri olacak. 



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