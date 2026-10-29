Trabzonspor'a Franculino Dju'dan kötü haber!

Trabzonspor'da golcü futbolcu Franculino Dju'nun durumu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sorun yaşayan Franculino Dju'nun adalesinde ödem ve gerilme oluştu.
22 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK maçında muhtemelen olmayacak ve Freiburg maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Trabzonspor'da 8 maçta süre bulan Dju, 7 kez gol sevinci yaşadı.
22 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK maçında muhtemelen olmayacak ve Freiburg maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Trabzonspor'da 8 maçta süre bulan Dju, 7 kez gol sevinci yaşadı.