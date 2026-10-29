Bugün
15:30
Gençlerbirliği
Karaköprü
Bugün
18:00
Kasımpaşa
Çorlu Spor 1947
Bugün
20:30
Eskişehirspor
Iğdır FK
Bugün
20:30
Frosinone
Lecce
Bugün
22:45
Fiorentina
Atalanta
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Yarın
01:30
Atletico MG
Cruzeiro
Yarın
02:00
Vasco da Gama
Flamengo
Yarın
03:30
Gremio
Athletico Paranaense

Trabzonspor'a Franculino Dju'dan kötü haber!

Trabzonspor'da Franculino Dju, sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. 22 yaşındaki futbolcu, Konferans Ligi'ndeki Freiburg maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 10:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a Franculino Dju'dan kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'da golcü futbolcu Franculino Dju'nun durumu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sorun yaşayan Franculino Dju'nun adalesinde ödem ve gerilme oluştu.

22 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK maçında muhtemelen olmayacak ve Freiburg maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Trabzonspor'da 8 maçta süre bulan Dju, 7 kez gol sevinci yaşadı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.