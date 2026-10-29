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Okan Buruk kaldı, 18 teknik direktör gitti!

Son 4 sezonu Okan Buruk ile şampiyon bitiren Galatasaray, yine liderlik koltuğunda oturuyor. 53 yaşındaki hocanın görev yaptığı bu süreçte Beşiktaş (8), Fenerbahçe (5) ve Trabzonspor (5) toplamda 18 teknik direktörle yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 10:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk kaldı, 18 teknik direktör gitti!
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Havası yerinde olan Galatasaray'ın zirve mücadelesi verdiği takımlarda teknik adamların biri gitti, biri geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Temmuz 2022'de Domenec Torrent'in ayrılışıyla koltuğa oturan Okan Buruk, 4 sezonda kazandığı 4 şampiyonlukla istikrar yakalarken ezeli rakipler adeta öğütme makinesine dönüşerek geçiciler hariç 18 kez teknik direktör değişikliği yaptı.

İsmail Kartal'ın vedasının ardından 53 yaşındaki Okan Buruk, görev süresi boyunca Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İsmail Kartal (2 kez), Jose Mourinho ve Domenico Tedesco'nun vedasına tanıklık etti.

Beşiktaş'ta da tam 8 çalıştırıcının gidişi yaşandı. Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın ayrıldı.

Trabzonspor'da ise durum değişmedi. Abdullah Avcı (2 kez) ile başlayan kıyım; Nenad Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke şeklinde devam etti.

KARTAL VE AVCI 2'ŞER KEZ AYRILDI

Bu süreçte Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Trabzonspor'da Abdullah Avcı ikişer kez görev aldı.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Herkesi gönderen Okan Buruk, Galatasaray'da başarıdan başarıya koştu. 4 Süper Lig'in yanı sıra 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kaldırdı.  



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