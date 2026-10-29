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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de adı geçen teknik direktörlerden biri olan Emre Belözoğlu, "Şu anda Türkiye Kupası'ndaki maçımıza odaklanmış durumdayım. Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 10:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından gündeme gelen yerli teknik direktörlerden biri Emre Belözoğlu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa'da görev yapan genç teknik adam, Fenerbahçe haberleriyle ilgili konuştu. Play Spor'a konuşan Emre Belözoğlu, "Türkiye Kupası'nda maçımız var, şu an tamamen ona odaklanmış durumdayım. Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz." sözlerini sarf etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe camiasını ve Türk futbolunu yakından tanıması nedeniyle seçenekler arasında bulunuyor. Kasımpaşa'dan hemen ayrılabilir. Ama kendisine bir teklif yapılmadı ve şu anki görevinden de memnun.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, bugün (Perşembe) saat 18.00'de Türkiye Kupası 3. tur maçında Çorluspor ile karşılaşacak.



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