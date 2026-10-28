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Emlak Konut, Prag'ın yenilmezlik serisini durduramadı

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a 80-65 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emlak Konut, Prag'ın yenilmezlik serisini durduramadı
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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a 80-65 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kralovka Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-9 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 40-31 üstünlükle gitti.

Emlak Konut, ikinci devrede başa baş bir oyun sergilese de maça ortak olamadı. Ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 60-48 önde geçtiği maçı 80-65 kazandı.

Pauline Astier ve Migna Toure, 18'er sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Emlak Konut'ta Pallas Kunaiyi'nin 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. ZVVZ USK Prag ise 3'te 3 yaptı.



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