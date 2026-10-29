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Yusuf Demir, ikinci baharını yaşıyor!

Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir, kariyerindeki ikinci şansı çok iyi kullandı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yusuf Demir, ikinci baharını yaşıyor!
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Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BARCELONA'YA TRANSFER VE GERİ DÖNÜŞ

Futbol dünyasının 16 yaşından itibaren tanımaya başladığı Yusuf Demir, henüz 18 yaşında Barcelona'ya imza atarak büyük sükse yaptı.

Tümü
Barcelona, genç futbolcuyu 2021 yılının yaz aylarında satın alma opsiyonuyla kiraladı. Ancak Yusuf Demir'in opsiyonu devreye girmedi ve genç oyuncu ocak 2022'de Rapid Wien'e geri döndü.

GALATASARAY'DAN FESİH

Galatasaray, 2022 yazında Yusuf Demir'i 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Ancak genç oyuncunun sarı-kırmızılılardaki kariyeri de çok iyi geçmedi. Galatasaray forması giydiği dönemde Basel'e kiralık olarak da giden Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Galatasaray, şubat 2026'da genç oyuncunun sözleşmesini feshetti.



RAPID WIEN'E GERİ DÖNÜŞ

Barcelona ve Galatasaray maceraları kötü geçen Yusuf Demir, şubat 2026'da eski takımı Rapid Wien'e geri döndü.

22 DAKİKADA KIRMIZI KART

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadığı için fiziksel kondisyonu düşük olan Yusuf Demir, Rapid Wien'deki ilk maçına nisan ayında çıkabildi. Genç oyuncu, mayıs 2026'da Sturm Graz'a karşı oynanan maçta 22 dakika sahada kaldıktan sonra kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Geride kalan dönemi oldukça kötü geçiren genç oyuncu, yeni sezona ise bambaşka başladı. "Kendimi geliştirmek için çok çalıştım." diyen genç futbolcu, bu sezon performansıyla öne çıkıyor.

"TEK SENT BİLE İSTEMEDİM"

Şubat 2026'da Rapid Wien'e geri döndüğü dönem için, "Fiziksel kondisyonumun yetersizliği nedeniyle ilk birkaç ay boyunca Rapid'den tek bir sent bile istemedim. Sadece toplu sözleşme bedelini aldım, böylece kadroya kaydedildim. Bu miktar yaklaşık 1500 euro'ydu." diyen Yusuf Demir, daha sonra ise, "Yine sansasyon yaratacağımdan eminim." diyerek iddiasını ortaya koymuştu.

ŞANSINI İYİ KULLANDI

Yusuf Demir, bu iddiasının ardından bu sezon Rapid Wien'de bulduğu şansı da çok iyi kullandı. Rapid Wien forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan genç oyuncu, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Rapid Wien'de bu sezon performansıyla öne çıkan Yusuf Demir'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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