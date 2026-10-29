Yusuf Demir, ikinci baharını yaşıyor!

Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BARCELONA'YA TRANSFER VE GERİ DÖNÜŞ
Futbol dünyasının 16 yaşından itibaren tanımaya başladığı Yusuf Demir, henüz 18 yaşında Barcelona'ya imza atarak büyük sükse yaptı.
GALATASARAY'DAN FESİH
Galatasaray, 2022 yazında Yusuf Demir'i 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Ancak genç oyuncunun sarı-kırmızılılardaki kariyeri de çok iyi geçmedi. Galatasaray forması giydiği dönemde Basel'e kiralık olarak da giden Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Galatasaray, şubat 2026'da genç oyuncunun sözleşmesini feshetti.
RAPID WIEN'E GERİ DÖNÜŞ
Barcelona ve Galatasaray maceraları kötü geçen Yusuf Demir, şubat 2026'da eski takımı Rapid Wien'e geri döndü.
22 DAKİKADA KIRMIZI KART
Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadığı için fiziksel kondisyonu düşük olan Yusuf Demir, Rapid Wien'deki ilk maçına nisan ayında çıkabildi. Genç oyuncu, mayıs 2026'da Sturm Graz'a karşı oynanan maçta 22 dakika sahada kaldıktan sonra kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Geride kalan dönemi oldukça kötü geçiren genç oyuncu, yeni sezona ise bambaşka başladı. "Kendimi geliştirmek için çok çalıştım." diyen genç futbolcu, bu sezon performansıyla öne çıkıyor.
"TEK SENT BİLE İSTEMEDİM"
Şubat 2026'da Rapid Wien'e geri döndüğü dönem için, "Fiziksel kondisyonumun yetersizliği nedeniyle ilk birkaç ay boyunca Rapid'den tek bir sent bile istemedim. Sadece toplu sözleşme bedelini aldım, böylece kadroya kaydedildim. Bu miktar yaklaşık 1500 euro'ydu." diyen Yusuf Demir, daha sonra ise, "Yine sansasyon yaratacağımdan eminim." diyerek iddiasını ortaya koymuştu.
ŞANSINI İYİ KULLANDI
Yusuf Demir, bu iddiasının ardından bu sezon Rapid Wien'de bulduğu şansı da çok iyi kullandı. Rapid Wien forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan genç oyuncu, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Rapid Wien'de bu sezon performansıyla öne çıkan Yusuf Demir'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Futbol dünyasının 16 yaşından itibaren tanımaya başladığı Yusuf Demir, henüz 18 yaşında Barcelona'ya imza atarak büyük sükse yaptı.
GALATASARAY'DAN FESİH
Galatasaray, 2022 yazında Yusuf Demir'i 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Ancak genç oyuncunun sarı-kırmızılılardaki kariyeri de çok iyi geçmedi. Galatasaray forması giydiği dönemde Basel'e kiralık olarak da giden Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Galatasaray, şubat 2026'da genç oyuncunun sözleşmesini feshetti.
RAPID WIEN'E GERİ DÖNÜŞ
Barcelona ve Galatasaray maceraları kötü geçen Yusuf Demir, şubat 2026'da eski takımı Rapid Wien'e geri döndü.
22 DAKİKADA KIRMIZI KART
Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadığı için fiziksel kondisyonu düşük olan Yusuf Demir, Rapid Wien'deki ilk maçına nisan ayında çıkabildi. Genç oyuncu, mayıs 2026'da Sturm Graz'a karşı oynanan maçta 22 dakika sahada kaldıktan sonra kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Geride kalan dönemi oldukça kötü geçiren genç oyuncu, yeni sezona ise bambaşka başladı. "Kendimi geliştirmek için çok çalıştım." diyen genç futbolcu, bu sezon performansıyla öne çıkıyor.
"TEK SENT BİLE İSTEMEDİM"
Şubat 2026'da Rapid Wien'e geri döndüğü dönem için, "Fiziksel kondisyonumun yetersizliği nedeniyle ilk birkaç ay boyunca Rapid'den tek bir sent bile istemedim. Sadece toplu sözleşme bedelini aldım, böylece kadroya kaydedildim. Bu miktar yaklaşık 1500 euro'ydu." diyen Yusuf Demir, daha sonra ise, "Yine sansasyon yaratacağımdan eminim." diyerek iddiasını ortaya koymuştu.
ŞANSINI İYİ KULLANDI
Yusuf Demir, bu iddiasının ardından bu sezon Rapid Wien'de bulduğu şansı da çok iyi kullandı. Rapid Wien forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan genç oyuncu, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Rapid Wien'de bu sezon performansıyla öne çıkan Yusuf Demir'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.