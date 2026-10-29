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Beşiktaş'a Leao Pereira'dan kötü haber

Flamengo, sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar süren Leo Pereira'nın kontratını 2029 yılına kadar uzatmak için görüşmelerde bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 12:59 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Leao Pereira'dan kötü haber
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Flamengo, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Leo Pereira için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya basınında yer alan habere göre, Flamengo, 30 yaşındaki futbolcunun Aralık 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor.

Flamengo'nun Pereira'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatmak istediği ve deneyimli oyuncu ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Flamengo'da bu sezon 46 maçta süre bulan Leo Pereira, savunma performansıyla birlikte 4 gol ve 1 asistle skora katkı sağladı.



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