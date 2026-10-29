Beşiktaş'a Leao Pereira'dan kötü haber

Flamengo, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Leo Pereira için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilya basınında yer alan habere göre, Flamengo, 30 yaşındaki futbolcunun Aralık 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor.
Flamengo'nun Pereira'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatmak istediği ve deneyimli oyuncu ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
Flamengo'da bu sezon 46 maçta süre bulan Leo Pereira, savunma performansıyla birlikte 4 gol ve 1 asistle skora katkı sağladı.
Flamengo'nun Pereira'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatmak istediği ve deneyimli oyuncu ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
Flamengo'da bu sezon 46 maçta süre bulan Leo Pereira, savunma performansıyla birlikte 4 gol ve 1 asistle skora katkı sağladı.