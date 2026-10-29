Nico Williams'tan Dünya Kupası finali itirafı!

İspanya Milli Takımı'nın yıldızlarından Nico Williams, Futbol Emotion'a verdiği röportajda 2026 Dünya Kupası finalinde yaşananları ve turnuva öncesinde yaşadığı sakatlık sürecini anlattı.
Athletic Bilbao forması giyen kanat oyuncusu, İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştığı finalde Ferran Torres'e yaptığı asistin beklenmedik bir müdahale sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Finalin uzatma bölümünde attığı gol faul gerekçesiyle iptal edilen Nico Williams, daha sonra 106. dakikada Ferran Torres'e yaptığı kafa pasıyla galibiyette önemli rol oynadı.
"BENİ İTMESEYDİ TOPA YETİŞEMEZDİM"
Yıldız futbolcu, "İnsanların bunu fark ettiğini sanmıyorum ama beni itmeseydi topa yetişemezdim. Hayatımın hiçbir döneminde yetişemezdim. Top düşüyordu ve beni itti. İki koluyla çarpıp beni itti. Top gelirken yetişemeyeceğimi düşündüm ama beni itince 'Vay be, şimdi yetişebilirim' dedim. Kaleye vurmak için zamanım yoktu, bu yüzden topu orada bırakmayı düşündüm. Topu bıraktım, Ferran geldi ve golü attı" ifadelerini kullandı.
ARKA ADALE SAKATLIKLARIYLA MÜCADELE ETTİ
Sezon sonunda yaşadığı sakatlıkların kendisini hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zorladığını belirten Nico Williams, özellikle hızlanma ve yön değiştirme konusunda sıkıntı yaşadığını anlattı.
İspanyol futbolcu, "Zor bir durum. Pubis sakatlığında bir gün harika uyanırsınız, ertesi gün ise kötü hissedersiniz. Zihinsel olarak insanı yıpratıyor. Bir gün herkesi geçebilecek durumda oluyorsunuz, ertesi gün ise çok kötü hissediyorsunuz. Bunu özellikle ilk hızlanmalarda fark ediyorsunuz. Ben hızlı ve patlayıcı bir oyuncuyum. Kötü geçirdiğim sezonda saatte 29 kilometre hıza bile ulaşamadım. Normalde 34-35 kilometre hıza çıkıyorum. Hızlanma ve yön değiştirme konusunda çok kısıtlanmıştım" dedi.
"KULÜBÜMDE İŞLER İYİ GİTMİYORDU"
Sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı konusunda endişe yaşadığını söyleyen Williams, kulübünün de sezonun son bölümünde zor bir dönemden geçtiğini belirtti.
Williams, "Kulübümde işler iyi gitmiyordu. Son haftalarda küme düşmemek için mücadele ediyorduk. Sonrasında Dünya Kupası'nda olmak, iyi oynamak ve kulübüme yardım etmek de istiyorsunuz. Bir şeyi çok isteyip yapamamak, bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şey. Ama sonunda her şeyin üstesinden geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ile yaptığı görüşmeleri de anlatan yıldız oyuncu, teknik adamın kendisine güvendiğini ve iyileşmesi halinde kadroda yer alabileceğini söylediğini aktardı.
Williams, arka adalesinden yaşadığı sakatlığın ardından Dünya Kupası'na katılma ihtimalinin tehlikeye girdiğini düşündüğünü ancak yapılan kontrollerin ardından iyileşme sürecinin beklediğinden daha kısa olacağını öğrendiğini belirtti.
LAMINE YAMAL İLE AYNI SAKATLIĞI YAŞADI
Dünya Kupası öncesindeki kamp döneminde Lamine Yamal ile benzer sakatlıklar yaşadıklarını belirten Nico Williams, takımdan ayrı çalışmanın kendileri için zor olduğunu söyledi.
Williams, "Kulübümde yaptığım bazı şeyleri kampta önlem amacıyla yapmama izin vermiyorlardı. Kampa üç hafta önceden katıldık. Lamine ve ben şut çekmek istiyorduk ama fiziksel performans antrenörümüz izin vermiyordu. Bir hafta boyunca oradan oraya koştuk ama topa dokunmadık. Üstelik takım arkadaşlarınızın eğlendiğini ve antrenman yaptığını görüyorsunuz. Sonuçta bu zor bir durum ama her şey iyi sonuçlandı" dedi.
FİNALDE KAÇIRDIĞI FIRSATI DA ANLATTI
Nico Williams, finalde Ferran Torres'e pas vermek yerine şut çektiği pozisyonda yaşadığı kararsızlığı da paylaştı.
İspanyol yıldız, "Kenar çizgisindeydim ve Molina'yı çalımladım. Ferran'ın koşu yaptığını gördüm. 'Pas mı vereyim, vermeyeyim mi? Pas vereceğim' diye düşündüm. Tam o sırada stoper sağa doğru bir hareket yaptı ve devam edip şut çekmeyi düşündüm. Çalım attım ve vurdum. Ama kafam bana 'Hayır, pas ver' diyordu. Top da bana 'pom' diye geldi. Aynı anda iki şey düşündüğünüzde işe yaramıyor" sözleriyle o anı anlattı.
Finalde iptal edilen golü hakkında ise ayrıntıya girmek istemediğini belirterek, "Finaldeki golüm mü? Tartışmalara girmeyelim" dedi.
"DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK HER GÜN YAŞANMAZ"
Dünya Kupası'nı kazanmanın kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Nico Williams, İspanya Milli Takımı'ndaki arkadaşlık ortamına da dikkat çekti.
Yıldız futbolcu, "Dünya şampiyonu olmak her gün yaşanan bir şey değil. Bir sonraki Dünya Kupası İspanya'da olacak, bakalım neler olacak. Harika bir grubumuz var. İnsanlar birbirine çok yakın. İnsanlar futbolcuların kendi başlarına takıldığını, egoları olduğunu düşünüyor ama bu takımın birlikteliği çok önemli" ifadelerini kullandı.
Athletic Bilbao forması giyen kanat oyuncusu, İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştığı finalde Ferran Torres'e yaptığı asistin beklenmedik bir müdahale sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Finalin uzatma bölümünde attığı gol faul gerekçesiyle iptal edilen Nico Williams, daha sonra 106. dakikada Ferran Torres'e yaptığı kafa pasıyla galibiyette önemli rol oynadı.
"BENİ İTMESEYDİ TOPA YETİŞEMEZDİM"
Yıldız futbolcu, "İnsanların bunu fark ettiğini sanmıyorum ama beni itmeseydi topa yetişemezdim. Hayatımın hiçbir döneminde yetişemezdim. Top düşüyordu ve beni itti. İki koluyla çarpıp beni itti. Top gelirken yetişemeyeceğimi düşündüm ama beni itince 'Vay be, şimdi yetişebilirim' dedim. Kaleye vurmak için zamanım yoktu, bu yüzden topu orada bırakmayı düşündüm. Topu bıraktım, Ferran geldi ve golü attı" ifadelerini kullandı.
ARKA ADALE SAKATLIKLARIYLA MÜCADELE ETTİ
Sezon sonunda yaşadığı sakatlıkların kendisini hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zorladığını belirten Nico Williams, özellikle hızlanma ve yön değiştirme konusunda sıkıntı yaşadığını anlattı.
İspanyol futbolcu, "Zor bir durum. Pubis sakatlığında bir gün harika uyanırsınız, ertesi gün ise kötü hissedersiniz. Zihinsel olarak insanı yıpratıyor. Bir gün herkesi geçebilecek durumda oluyorsunuz, ertesi gün ise çok kötü hissediyorsunuz. Bunu özellikle ilk hızlanmalarda fark ediyorsunuz. Ben hızlı ve patlayıcı bir oyuncuyum. Kötü geçirdiğim sezonda saatte 29 kilometre hıza bile ulaşamadım. Normalde 34-35 kilometre hıza çıkıyorum. Hızlanma ve yön değiştirme konusunda çok kısıtlanmıştım" dedi.
"KULÜBÜMDE İŞLER İYİ GİTMİYORDU"
Sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı konusunda endişe yaşadığını söyleyen Williams, kulübünün de sezonun son bölümünde zor bir dönemden geçtiğini belirtti.
Williams, "Kulübümde işler iyi gitmiyordu. Son haftalarda küme düşmemek için mücadele ediyorduk. Sonrasında Dünya Kupası'nda olmak, iyi oynamak ve kulübüme yardım etmek de istiyorsunuz. Bir şeyi çok isteyip yapamamak, bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şey. Ama sonunda her şeyin üstesinden geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ile yaptığı görüşmeleri de anlatan yıldız oyuncu, teknik adamın kendisine güvendiğini ve iyileşmesi halinde kadroda yer alabileceğini söylediğini aktardı.
Williams, arka adalesinden yaşadığı sakatlığın ardından Dünya Kupası'na katılma ihtimalinin tehlikeye girdiğini düşündüğünü ancak yapılan kontrollerin ardından iyileşme sürecinin beklediğinden daha kısa olacağını öğrendiğini belirtti.
LAMINE YAMAL İLE AYNI SAKATLIĞI YAŞADI
Dünya Kupası öncesindeki kamp döneminde Lamine Yamal ile benzer sakatlıklar yaşadıklarını belirten Nico Williams, takımdan ayrı çalışmanın kendileri için zor olduğunu söyledi.
Williams, "Kulübümde yaptığım bazı şeyleri kampta önlem amacıyla yapmama izin vermiyorlardı. Kampa üç hafta önceden katıldık. Lamine ve ben şut çekmek istiyorduk ama fiziksel performans antrenörümüz izin vermiyordu. Bir hafta boyunca oradan oraya koştuk ama topa dokunmadık. Üstelik takım arkadaşlarınızın eğlendiğini ve antrenman yaptığını görüyorsunuz. Sonuçta bu zor bir durum ama her şey iyi sonuçlandı" dedi.
FİNALDE KAÇIRDIĞI FIRSATI DA ANLATTI
Nico Williams, finalde Ferran Torres'e pas vermek yerine şut çektiği pozisyonda yaşadığı kararsızlığı da paylaştı.
İspanyol yıldız, "Kenar çizgisindeydim ve Molina'yı çalımladım. Ferran'ın koşu yaptığını gördüm. 'Pas mı vereyim, vermeyeyim mi? Pas vereceğim' diye düşündüm. Tam o sırada stoper sağa doğru bir hareket yaptı ve devam edip şut çekmeyi düşündüm. Çalım attım ve vurdum. Ama kafam bana 'Hayır, pas ver' diyordu. Top da bana 'pom' diye geldi. Aynı anda iki şey düşündüğünüzde işe yaramıyor" sözleriyle o anı anlattı.
Finalde iptal edilen golü hakkında ise ayrıntıya girmek istemediğini belirterek, "Finaldeki golüm mü? Tartışmalara girmeyelim" dedi.
"DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK HER GÜN YAŞANMAZ"
Dünya Kupası'nı kazanmanın kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Nico Williams, İspanya Milli Takımı'ndaki arkadaşlık ortamına da dikkat çekti.
Yıldız futbolcu, "Dünya şampiyonu olmak her gün yaşanan bir şey değil. Bir sonraki Dünya Kupası İspanya'da olacak, bakalım neler olacak. Harika bir grubumuz var. İnsanlar birbirine çok yakın. İnsanlar futbolcuların kendi başlarına takıldığını, egoları olduğunu düşünüyor ama bu takımın birlikteliği çok önemli" ifadelerini kullandı.