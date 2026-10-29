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Tanguy Ndombele, Rubin Kazan'a imza atıyor

Tanguy Ndombele, Rubin Kazan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Ndombele'nin sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 16:36 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 16:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tanguy Ndombele, Rubin Kazan'a imza atıyor
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Rubin Kazan ile deneme antrenmanlarına çıkan Tanguy Ndombele, Rus ekibine imzayı atıyor.

İMZAYI ATACAK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sport 24'te yer alan habere göre, Tanguy Ndombele, Rubin Kazan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Ndombele'nin sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.

Fransız orta saha oyuncusu, 6 aylık sözleşme için Rubin Kazan'dan 400 bin euro alacak. Ndombele, sözleşmesinin uzatılması durumunda gelecek yıl 800 bin euro kazanacak.

HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Ailesiyle birlikte Fransa'ya giden Ndombele, Rusya'ya taşınmak için hazırlıklara başladı.

GELECEK HAFTA İMZA

Rubin Kazan'ın, Ndombele ile sözleşmeyi gelecek hafta imzalayacağı ve sözleşmenin ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

2023-2024 sezonunda Tottenham'dan kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Ndombele, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 1 asist yaptı.

Ndombele, Galatasaray dışında kariyerinde; Lyon, Tottenham, Napoli ve Nice gibi takımların da formalarını giydi.



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