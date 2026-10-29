Tanguy Ndombele, Rubin Kazan'a imza atıyor

Rubin Kazan ile deneme antrenmanlarına çıkan Tanguy Ndombele, Rus ekibine imzayı atıyor.
İMZAYI ATACAK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sport 24'te yer alan habere göre, Tanguy Ndombele, Rubin Kazan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Ndombele'nin sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.
Fransız orta saha oyuncusu, 6 aylık sözleşme için Rubin Kazan'dan 400 bin euro alacak. Ndombele, sözleşmesinin uzatılması durumunda gelecek yıl 800 bin euro kazanacak.
HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Ailesiyle birlikte Fransa'ya giden Ndombele, Rusya'ya taşınmak için hazırlıklara başladı.
GELECEK HAFTA İMZA
Rubin Kazan'ın, Ndombele ile sözleşmeyi gelecek hafta imzalayacağı ve sözleşmenin ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ
2023-2024 sezonunda Tottenham'dan kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Ndombele, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 1 asist yaptı.
Ndombele, Galatasaray dışında kariyerinde; Lyon, Tottenham, Napoli ve Nice gibi takımların da formalarını giydi.
İMZAYI ATACAK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sport 24'te yer alan habere göre, Tanguy Ndombele, Rubin Kazan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Ndombele'nin sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.
Fransız orta saha oyuncusu, 6 aylık sözleşme için Rubin Kazan'dan 400 bin euro alacak. Ndombele, sözleşmesinin uzatılması durumunda gelecek yıl 800 bin euro kazanacak.
HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Ailesiyle birlikte Fransa'ya giden Ndombele, Rusya'ya taşınmak için hazırlıklara başladı.
GELECEK HAFTA İMZA
Rubin Kazan'ın, Ndombele ile sözleşmeyi gelecek hafta imzalayacağı ve sözleşmenin ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ
2023-2024 sezonunda Tottenham'dan kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Ndombele, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 1 asist yaptı.
Ndombele, Galatasaray dışında kariyerinde; Lyon, Tottenham, Napoli ve Nice gibi takımların da formalarını giydi.