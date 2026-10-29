Manchester United'da Bruno Fernandes kararı

Manchester United'da Bruno Fernandes'in durumu netlik kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Michael Carrick, 32 yaşındaki futbolcunun cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de yer alacağını ve kaptanlık pazubendini takacağını duyurdu.
Fernandes, Manchester United'ın pazar günü Premier League'de Bournemouth'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada ilk 11'e alınmamış ve mücadele boyunca yedek kulübesinde kalmıştı.
CARRICK VE FERNANDES GÖRÜŞTÜ
The Athletic'in haberinde, Carrick ile Fernandes'in bu hafta konuyu doğrudan görüşmesinin beklendiği belirtilmişti. Tarafların meseleyi geride bırakacağı ve Portekizli futbolcunun Chelsea karşılaşmasında yeniden görev alabileceği öngörülüyordu.
29 Ekim Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Carrick, Fernandes'in Stamford Bridge deplasmanında takıma döneceğini doğrularken yıldız oyuncunun kulübe "tamamen bağlı" olduğunu söyledi.
İngiliz teknik adam, Bournemouth maçındaki tercihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce de söylediğim gibi, o maç için doğru olduğunu düşündüğümüz bir karardı. Hepsi bu. Bruno bu futbol kulübüne tamamen bağlı ve bu konuda kesinlikle hiçbir sorun yok. Önümüze bakıyoruz, süreç içinde kararlarımızı veriyoruz."
"TAKIMA LİDERLİK ETMEYE DEVAM EDECEK"
Fernandes'in takım içindeki önemine dikkat çeken Carrick, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu takım için önemli bir oyuncu. Öyleydi ve öyle olmaya devam edecek. Birlikte fark yaratmalı ve işleri iyi bir yöne taşımak için çaba göstermeliyiz. Bu futbol kulübüne tamamen bağlı, işleri daha iyi hale getirmeye tamamen odaklanmış durumda. Benim açımdan değişen bir şey yok. Pek çok maçta ve uzun yıllar boyunca bu takıma çok iyi liderlik etti. Bunu yapmaya devam edecek."
UNITED'DA GALİBİYET HASRETİ SEKİZ MAÇA ÇIKTI
Bournemouth karşısında alınan yenilgiyle Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti sekiz maça yükseldi.
Kulübün üst düzey yöneticilerinin gerçekleştirdiği toplantının ardından, Carrick'e takımın gidişatını değiştirmesi için daha fazla süre tanınacağı salı günü netleşmişti.
Takımın gelişim göstermesi gerektiğini yineleyen Carrick, buna karşın yönetimden güvence beklemediğini belirtti:
"Kimseden herhangi bir güvenceye ihtiyacım yok. İçinde bulunduğum konumu tamamen anlıyorum. Bu görevi, sorumluluklarını ve beraberinde getirdiklerini biliyorum. Dolayısıyla bu konuda gerçekten kimseden güvence almaya ihtiyacım yok."
"TARAFTARLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ÖNEMSİYORUM"
Manchester United gibi büyük bir kulüpte geleceğiyle ilgili tartışmalarla nasıl başa çıktığı sorulan Carrick, şu yanıtı verdi:
"Açıkçası bunları pek görmüyorum. Görmem gereken şeyleri görüyorum. Özellikle arayıp bakmıyorum. Bunun hiçbir şekilde bir faydası yok. Taraftarların ne düşündüğünü önemsiyorum. Stadyumdaki atmosferi, maçlarımız için yolculuk yapmalarını, bizi izlemeye ve desteklemeye gelmelerini önemsiyorum. Onlara ne verdiğimizi, ne sunduğumuzu ve onların ne gördüğünü önemsiyorum. Bunun dışındaki hiçbir şeye gerçekten kulak asmıyorum. Bu görevi, beraberinde getirdiklerini ve daha iyi olmak için ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Başka birinin bana bunları söylemesine ihtiyacım yok."
Fernandes, Manchester United'ın pazar günü Premier League'de Bournemouth'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada ilk 11'e alınmamış ve mücadele boyunca yedek kulübesinde kalmıştı.
CARRICK VE FERNANDES GÖRÜŞTÜ
The Athletic'in haberinde, Carrick ile Fernandes'in bu hafta konuyu doğrudan görüşmesinin beklendiği belirtilmişti. Tarafların meseleyi geride bırakacağı ve Portekizli futbolcunun Chelsea karşılaşmasında yeniden görev alabileceği öngörülüyordu.
29 Ekim Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Carrick, Fernandes'in Stamford Bridge deplasmanında takıma döneceğini doğrularken yıldız oyuncunun kulübe "tamamen bağlı" olduğunu söyledi.
İngiliz teknik adam, Bournemouth maçındaki tercihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce de söylediğim gibi, o maç için doğru olduğunu düşündüğümüz bir karardı. Hepsi bu. Bruno bu futbol kulübüne tamamen bağlı ve bu konuda kesinlikle hiçbir sorun yok. Önümüze bakıyoruz, süreç içinde kararlarımızı veriyoruz."
"TAKIMA LİDERLİK ETMEYE DEVAM EDECEK"
Fernandes'in takım içindeki önemine dikkat çeken Carrick, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu takım için önemli bir oyuncu. Öyleydi ve öyle olmaya devam edecek. Birlikte fark yaratmalı ve işleri iyi bir yöne taşımak için çaba göstermeliyiz. Bu futbol kulübüne tamamen bağlı, işleri daha iyi hale getirmeye tamamen odaklanmış durumda. Benim açımdan değişen bir şey yok. Pek çok maçta ve uzun yıllar boyunca bu takıma çok iyi liderlik etti. Bunu yapmaya devam edecek."
UNITED'DA GALİBİYET HASRETİ SEKİZ MAÇA ÇIKTI
Bournemouth karşısında alınan yenilgiyle Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti sekiz maça yükseldi.
Kulübün üst düzey yöneticilerinin gerçekleştirdiği toplantının ardından, Carrick'e takımın gidişatını değiştirmesi için daha fazla süre tanınacağı salı günü netleşmişti.
Takımın gelişim göstermesi gerektiğini yineleyen Carrick, buna karşın yönetimden güvence beklemediğini belirtti:
"Kimseden herhangi bir güvenceye ihtiyacım yok. İçinde bulunduğum konumu tamamen anlıyorum. Bu görevi, sorumluluklarını ve beraberinde getirdiklerini biliyorum. Dolayısıyla bu konuda gerçekten kimseden güvence almaya ihtiyacım yok."
"TARAFTARLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ÖNEMSİYORUM"
Manchester United gibi büyük bir kulüpte geleceğiyle ilgili tartışmalarla nasıl başa çıktığı sorulan Carrick, şu yanıtı verdi:
"Açıkçası bunları pek görmüyorum. Görmem gereken şeyleri görüyorum. Özellikle arayıp bakmıyorum. Bunun hiçbir şekilde bir faydası yok. Taraftarların ne düşündüğünü önemsiyorum. Stadyumdaki atmosferi, maçlarımız için yolculuk yapmalarını, bizi izlemeye ve desteklemeye gelmelerini önemsiyorum. Onlara ne verdiğimizi, ne sunduğumuzu ve onların ne gördüğünü önemsiyorum. Bunun dışındaki hiçbir şeye gerçekten kulak asmıyorum. Bu görevi, beraberinde getirdiklerini ve daha iyi olmak için ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Başka birinin bana bunları söylemesine ihtiyacım yok."