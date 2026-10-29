Victor Wembanyama, ilk play-off deneyiminin sınırlarını görmesini sağladığını belirterek NBA Finalleri sırasında kendisine yakıştırılan "kötü adam" etiketini önemsemediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız yıldız, Spurs'ün play-off yolculuğu boyunca ve özellikle final serisinde "kötü adam" olarak görülmesinin kendisini rahatsız edip etmediği sorusuna şu yanıtı verdi:
"Hayır, etmedi. NBA Finalleri sırasında bunlara dikkat etmiyorum. Hiçbir oyuncunun ettiğini de düşünmüyorum.
En azından kazanmak istiyorsanız insanları hırpalamanıza gerek yok."
Kariyerindeki ilk play-off deneyiminde Spurs'ü NBA Finalleri'ne taşıyan Wembanyama, 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Knicks ile karşı karşıya gelmişti.
Fransız yıldız, final serisinde 26 sayı, 11,2 ribaund, 2,6 asist ve 3,6 blok ortalamaları yakaladı.
Wembanyama, yüzde 42,3 saha içi ve yüzde 27,3 üçlük isabetiyle oynadı.
Play-off boyunca sergilediği sert oyun, yıldız oyuncunun kamuoyundaki algısının tartışılmasına neden oldu.
Wembanyama, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan ikinci tur serisinde Naz Reid'in boynuna dirsek attığı için oyundan ihraç edilmişti.
NBA Finalleri'nde ise perdeleme sırasında Jalen Brunson'ı yüzünden itmesi gündeme gelmişti.
Spurs oyuncularının final serisinin ardından Knicks oyuncularıyla el sıkışmadığına ilişkin haberler de tartışmaları büyütmüştü.
Wembanyama, final serisinin beşinci maçının ardından yaptığı açıklamada yeniden aynı noktaya ulaşabilmek için uzun süre beklemek zorunda olmasının kendisini öfkelendirdiğini söylemişti:
"Beni sinirlendiren şey, yeniden finale dönebilmemiz için önümüzde muhtemelen 100 maç olması.
İngilizcede nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bu duyguyu içimde tutmam, acele etmemem, beklemem ve 100 maç boyunca yapmam gerekenleri yapmam gerekecek."
Wembanyama, ilk play-off deneyiminin ardından duygularını yönetmenin ve odağını basketbolda tutmanın önemine dikkat çekti.
Fransız yıldız, yeni sezonda Spurs'ü yeniden finale taşıyarak kariyerinin ilk NBA şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
"Hayır, etmedi. NBA Finalleri sırasında bunlara dikkat etmiyorum. Hiçbir oyuncunun ettiğini de düşünmüyorum.
En azından kazanmak istiyorsanız insanları hırpalamanıza gerek yok."
Kariyerindeki ilk play-off deneyiminde Spurs'ü NBA Finalleri'ne taşıyan Wembanyama, 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Knicks ile karşı karşıya gelmişti.
Fransız yıldız, final serisinde 26 sayı, 11,2 ribaund, 2,6 asist ve 3,6 blok ortalamaları yakaladı.
Wembanyama, yüzde 42,3 saha içi ve yüzde 27,3 üçlük isabetiyle oynadı.
Play-off boyunca sergilediği sert oyun, yıldız oyuncunun kamuoyundaki algısının tartışılmasına neden oldu.
Wembanyama, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan ikinci tur serisinde Naz Reid'in boynuna dirsek attığı için oyundan ihraç edilmişti.
NBA Finalleri'nde ise perdeleme sırasında Jalen Brunson'ı yüzünden itmesi gündeme gelmişti.
Spurs oyuncularının final serisinin ardından Knicks oyuncularıyla el sıkışmadığına ilişkin haberler de tartışmaları büyütmüştü.
Wembanyama, final serisinin beşinci maçının ardından yaptığı açıklamada yeniden aynı noktaya ulaşabilmek için uzun süre beklemek zorunda olmasının kendisini öfkelendirdiğini söylemişti:
"Beni sinirlendiren şey, yeniden finale dönebilmemiz için önümüzde muhtemelen 100 maç olması.
İngilizcede nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bu duyguyu içimde tutmam, acele etmemem, beklemem ve 100 maç boyunca yapmam gerekenleri yapmam gerekecek."
Wembanyama, ilk play-off deneyiminin ardından duygularını yönetmenin ve odağını basketbolda tutmanın önemine dikkat çekti.
Fransız yıldız, yeni sezonda Spurs'ü yeniden finale taşıyarak kariyerinin ilk NBA şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.