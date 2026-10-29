Alexander Hleb: 'Batrakov harika bir oyuncu'

Süper Lig'de Konyaspor ve Gençlerbirliği formaları giyen Alexander Hleb, Galatasaray'dan Aleksey Batrakov ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.
"HARİKA BİR OYUNCU" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hleb, "Avrupa kupaları ve resmi milli takım turnuvaları olmasa bile Rusya'da yıldızlar ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un performansı hakkında ne söyleyebilirsiniz?" sorusunun ardından, "Barcelona'ya attığı gol de dahil olmak üzere Batrakov'un maçlarının özetlerini izledim. Onun hakkında çok konuşuluyor ve buna hiç şüphe yok, harika bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe kazanması büyük bir artı. Bununla birlikte, Türk Ligi'nin Rus liginden daha güçlü olduğunu söyleyemem ancak elbette Şampiyonlar Ligi ile birlikte kendisini gösterme şansı bir artı. Türkiye'de iyi atmosfer de var. Bu tarz seyirci kitlesi önünde kendini göstermek için büyük bir istek duyuyorsun." yanıtını verdi.
Alexander Hleb, "Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçlarında gol attı. Böyle bir turnuvada bu tür rakiplere karşı attığı goller, üst düzey kulüplerin ilgisini çekebilir mi?" sorusunu ise, "Batrakov sadece attığı gollerle değerlendirilmeyecek. Harry Kane gibi gol atabiliyorsan bu başka bir şey ama Batrakov bir orta saha oyuncusu. Gol attı, tebrik ederim ancak onu takip eden takımlar öncelikle orta sahadaki oyununa, asistlerine ve yaratıcılığına odaklanacaklardır." sözleriyle cevapladı.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'a transferinden sonra 10 maçta süre bulan Aleksey Batrakov, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
"HARİKA BİR OYUNCU" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hleb, "Avrupa kupaları ve resmi milli takım turnuvaları olmasa bile Rusya'da yıldızlar ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un performansı hakkında ne söyleyebilirsiniz?" sorusunun ardından, "Barcelona'ya attığı gol de dahil olmak üzere Batrakov'un maçlarının özetlerini izledim. Onun hakkında çok konuşuluyor ve buna hiç şüphe yok, harika bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe kazanması büyük bir artı. Bununla birlikte, Türk Ligi'nin Rus liginden daha güçlü olduğunu söyleyemem ancak elbette Şampiyonlar Ligi ile birlikte kendisini gösterme şansı bir artı. Türkiye'de iyi atmosfer de var. Bu tarz seyirci kitlesi önünde kendini göstermek için büyük bir istek duyuyorsun." yanıtını verdi.
Alexander Hleb, "Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçlarında gol attı. Böyle bir turnuvada bu tür rakiplere karşı attığı goller, üst düzey kulüplerin ilgisini çekebilir mi?" sorusunu ise, "Batrakov sadece attığı gollerle değerlendirilmeyecek. Harry Kane gibi gol atabiliyorsan bu başka bir şey ama Batrakov bir orta saha oyuncusu. Gol attı, tebrik ederim ancak onu takip eden takımlar öncelikle orta sahadaki oyununa, asistlerine ve yaratıcılığına odaklanacaklardır." sözleriyle cevapladı.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'a transferinden sonra 10 maçta süre bulan Aleksey Batrakov, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.