Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, İspanyol basınında yer alan ciddi suçlamalarla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol basınından Cronica Global'in görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre Nasraoui, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenen Ballon d'Or törenine gitmeden önce Barselona Havalimanı'nda bir tartışmaya karıştı.
KADIN ÇALIŞANIN YÜZÜNE TÜKÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Kafede görevli kadın çalışanın ceketin kaldırılmasını istemesi üzerine Nasraoui'nin sinirlendiği, çalışana bağırarak hakaret ve tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.
Tartışmanın büyümesinin ardından Nasraoui'nin kadın çalışanın yüzüne tükürdüğü iddia edildi.
SANDALYEYLE SALDIRMAYA ÇALIŞTI!
Yaşananlara tepki göstererek araya giren kişilerin de Nasraoui'nin hedefi olduğu öne sürüldü.
Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberde, Nasraoui'nin kendisini sakinleştirmeye çalışan kişilere fiziksel müdahalede bulunduğu ve kafedeki sandalyelerden birini alarak üzerlerine fırlatmakla tehdit ettiği belirtildi.
Olayın büyümesi üzerine havalimanında görevli güvenlik güçlerinin müdahale ettiği, ancak Nasraoui'nin daha sonra Londra uçağına binerek Ballon d'Or törenine katıldığı aktarıldı.
DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Mounir Nasraoui, daha önce de çeşitli olaylarla gündeme gelmişti.
2024 yılında yaşadığı mahallede çıkan bir tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğrayan Nasraoui, ağır yaralanmıştı.
2025 Ballon d'Or ödülünün Ousmane Dembele'ye verilmesinin ardından da sonuçlara sert tepki göstermiş ve oğlunun ödülü kazanamamasını eleştirmişti.
HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK
Öte yandan Nasraoui hakkında ortaya atılan son iddialarla ilgili yetkili makamlardan henüz resmi bir doğrulama gelmedi.
İspanyol basınında yer alan suçlamaların görgü tanıklarının anlatımlarına dayandığı ve olayla ilgili herhangi bir adli işlem yapılıp yapılmadığının netlik kazanmadığı belirtildi.
KADIN ÇALIŞANIN YÜZÜNE TÜKÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Kafede görevli kadın çalışanın ceketin kaldırılmasını istemesi üzerine Nasraoui'nin sinirlendiği, çalışana bağırarak hakaret ve tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.
Tartışmanın büyümesinin ardından Nasraoui'nin kadın çalışanın yüzüne tükürdüğü iddia edildi.
SANDALYEYLE SALDIRMAYA ÇALIŞTI!
Yaşananlara tepki göstererek araya giren kişilerin de Nasraoui'nin hedefi olduğu öne sürüldü.
Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberde, Nasraoui'nin kendisini sakinleştirmeye çalışan kişilere fiziksel müdahalede bulunduğu ve kafedeki sandalyelerden birini alarak üzerlerine fırlatmakla tehdit ettiği belirtildi.
Olayın büyümesi üzerine havalimanında görevli güvenlik güçlerinin müdahale ettiği, ancak Nasraoui'nin daha sonra Londra uçağına binerek Ballon d'Or törenine katıldığı aktarıldı.
DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Mounir Nasraoui, daha önce de çeşitli olaylarla gündeme gelmişti.
2024 yılında yaşadığı mahallede çıkan bir tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğrayan Nasraoui, ağır yaralanmıştı.
2025 Ballon d'Or ödülünün Ousmane Dembele'ye verilmesinin ardından da sonuçlara sert tepki göstermiş ve oğlunun ödülü kazanamamasını eleştirmişti.
HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK
Öte yandan Nasraoui hakkında ortaya atılan son iddialarla ilgili yetkili makamlardan henüz resmi bir doğrulama gelmedi.
İspanyol basınında yer alan suçlamaların görgü tanıklarının anlatımlarına dayandığı ve olayla ilgili herhangi bir adli işlem yapılıp yapılmadığının netlik kazanmadığı belirtildi.