Ronaldo'dan BOAT ödülü için açıklama

Futbolun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or'un 70. yılı kapsamında düzenlenen "Ballon d'Or of All Time" (BOAT) oylamasının kazananı Cristiano Ronaldo oldu.
Portekizli yıldızın Manchester United formasıyla 2007-2008 sezonunda sergilediği performans, taraftarların oylarıyla tarihin en iyi Ballon d'Or kazanan sezonu seçildi.
ÖDÜL SONRASI PAYLAŞIM
Ronaldo, ödülü kazanmasının ardından, sosyal medya hesabından, "Futbol taraftarlara aittir. Tüm dünyadaki tüm taraftarlara teşekkürler, Tüm Zamanların Ballon d'Or'u aynı zamanda sizindir." paylaşımını yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lionel Messi'nin Barcelona formasıyla 2012 yılında ortaya koyduğu olağanüstü performans da oylamanın öne çıkan adayları arasında yer aldı. Taraftarlar, birden fazla Ballon d'Or kazanmış 10 futbolcunun farklı dönemlerdeki performansları arasından tercih yaptı.
RONALDO'NUN UNUTULMAZ 2008 SEZONU
Ronaldo, Premier League'de attığı 31 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı ve Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde ise sekiz golle turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.
Manchester United, Moskova'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzandı. Ronaldo, final karşılaşmasının normal süresinde de gol sevinci yaşadı.
Bu performans, Portekizli yıldızın Aralık 2008'de ilk Ballon d'Or ödülünü kazanmasını sağladı. Ronaldo, oylamada Lionel Messi'nin önünde yer alarak kariyerinin önemli dönüm noktalarından birine ulaştı.
MESSI'NİN 91 GOLLÜK 2012 PERFORMANSI DA LİSTEDE
Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabeti yeniden gündeme getiren oylamada, Arjantinli yıldızın 2012 yılı performansı da dikkat çekti.
Messi, 2012 takvim yılında kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 91 gol atarak futbol tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından birine imza attı. Arjantinli futbolcu, kariyerinde sekiz Ballon d'Or kazanırken Ronaldo beş kez bu ödülün sahibi oldu.
RESMİ BALLON D'OR ÖDÜLÜ DEĞİL
BOAT oylamasının sonucu, Cristiano Ronaldo'nun resmi Ballon d'Or ödülü sayısını artırmıyor ve tarihi ödül kayıtlarını değiştirmiyor. Organizasyon, taraftarların ödülün geçmişiyle kurduğu bağı kutlamak amacıyla düzenlenen bir halk oylaması niteliği taşıyor.
Bu girişim, 1989 yılında Alfredo Di Stefano'ya verilen Super Ballon d'Or ödülünden de farklı bir organizasyon olarak öne çıkıyor.
Portekizli yıldızın Manchester United formasıyla 2007-2008 sezonunda sergilediği performans, taraftarların oylarıyla tarihin en iyi Ballon d'Or kazanan sezonu seçildi.
ÖDÜL SONRASI PAYLAŞIM
Ronaldo, ödülü kazanmasının ardından, sosyal medya hesabından, "Futbol taraftarlara aittir. Tüm dünyadaki tüm taraftarlara teşekkürler, Tüm Zamanların Ballon d'Or'u aynı zamanda sizindir." paylaşımını yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lionel Messi'nin Barcelona formasıyla 2012 yılında ortaya koyduğu olağanüstü performans da oylamanın öne çıkan adayları arasında yer aldı. Taraftarlar, birden fazla Ballon d'Or kazanmış 10 futbolcunun farklı dönemlerdeki performansları arasından tercih yaptı.
RONALDO'NUN UNUTULMAZ 2008 SEZONU
Ronaldo, Premier League'de attığı 31 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı ve Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde ise sekiz golle turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.
Manchester United, Moskova'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzandı. Ronaldo, final karşılaşmasının normal süresinde de gol sevinci yaşadı.
Bu performans, Portekizli yıldızın Aralık 2008'de ilk Ballon d'Or ödülünü kazanmasını sağladı. Ronaldo, oylamada Lionel Messi'nin önünde yer alarak kariyerinin önemli dönüm noktalarından birine ulaştı.
MESSI'NİN 91 GOLLÜK 2012 PERFORMANSI DA LİSTEDE
Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabeti yeniden gündeme getiren oylamada, Arjantinli yıldızın 2012 yılı performansı da dikkat çekti.
Messi, 2012 takvim yılında kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 91 gol atarak futbol tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından birine imza attı. Arjantinli futbolcu, kariyerinde sekiz Ballon d'Or kazanırken Ronaldo beş kez bu ödülün sahibi oldu.
RESMİ BALLON D'OR ÖDÜLÜ DEĞİL
BOAT oylamasının sonucu, Cristiano Ronaldo'nun resmi Ballon d'Or ödülü sayısını artırmıyor ve tarihi ödül kayıtlarını değiştirmiyor. Organizasyon, taraftarların ödülün geçmişiyle kurduğu bağı kutlamak amacıyla düzenlenen bir halk oylaması niteliği taşıyor.
Bu girişim, 1989 yılında Alfredo Di Stefano'ya verilen Super Ballon d'Or ödülünden de farklı bir organizasyon olarak öne çıkıyor.