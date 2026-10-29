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Sergen Yalçın: "Bu hikayeleri nereden yazıyorlar!"

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, geçmiş açıklamalarının futbolcularla arasında sorun oluşturduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

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calendar 29 Ekim 2026 18:31 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 18:35
Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın: 'Bu hikayeleri nereden yazıyorlar!'
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, futbolcularla yaptığı görüşmeler ve geçmişte televizyon ekranlarında kullandığı ifadeler hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüm futbolcularla FaceTime üzerinden bire bir görüntülü görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, geri dönüş yapmayan ya da konuşmadıkları hiçbir futbolcu olmadığını söyledi.

"BUGÜN EKRANDA DEĞİL, SAHADAYIZ"

Geçmiş açıklamalarının futbolcular açısından sorun oluşturmadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor; çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız. Futbolcular da bunu çok iyi biliyor. Milli Takım'ın böylesine önemli maçları öncesinde moralini bozmaya çalışmanın kimseye faydası olmaz." dedi.



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