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Stuttgart'a Galatasaray öncesi çifte şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart'ta 2 futbolcu sakatlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 19:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Stuttgart'a Galatasaray öncesi çifte şok!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart'ta 2 futbolcu sakatlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibi, stoper Angelo Stiller ve sol kanat oyuncusu Leo Sauer'in sakat olduğunu duyurdu.

Stuttgart, Angelo Stiller'in adductor kasında zorlama tespit edildiğini, Leo Sauer'in ise kalçasından sakatlandığını duyurdu.

Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 3 maçta 7 puan topladı. Galatasaray'ın ise 3 puanı bulunuyor.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Stuttgart maçı 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te Rams Park'ta oynanacak.



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