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Mourinho'dan Camavinga için kesin karar!

Real Madrid'de bu sezon sınırlı süre bulan Eduardo Camavinga'nın geleceğiyle ilgili karar verildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 20:23
Haber: Sporx.com dış haberler
Mourinho'dan Camavinga için kesin karar!
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Real Madrid'de Eduardo Camavinga'nın geleceği netleşiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol devinin teknik direktörü Jose Mourinho, 23 yaşındaki futbolcuya çıkış kapısını kapattı.

Bu sezon şu ana kadar 10 karşılaşmada forma giyen Camavinga, yalnızca 365 dakika sahada kalabildi. Çoğunlukla yedek kulübesinde kalan Fransız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir, ligde ise iki karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

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CAMAVINGA VAZGEÇMİYOR

Sınırlı süre almasına rağmen Camavinga'nın Real Madrid'deki geleceği şu aşamada tehlikede değil.

Fransız orta saha oyuncusu, Barcelona ile oynanan son karşılaşmada da gösterdiği gibi takımda kendisine yer edinmek için mücadelesini sürdürüyor. Portekizli teknik adam Jose Mourinho da oyuncusundan yararlanmaya devam etmek istiyor.

MOURINHO AYRILIĞA KARŞI

Bernabeu Digital'in haberine göre Mourinho, uzun ve zorlu sezonun özellikle yeni yıldan sonraki bölümünde önemli bir rol üstlenebileceğini düşündüğü Camavinga'nın ayrılmasına izin vermeye kararlı değil.

Haberde, Portekizli teknik adamın yaklaşımı şu ifadelerle aktarıldı:

"Portekizli teknik direktör, oyuncunun önümüzdeki aylarda faydalı olabileceğini düşünüyor ve sezonun ortasında orta sahadaki alternatiflerinden birini kaybetmek istemiyor. Mourinho, futbolcuyla ocak ayında yollarını ayırmak istemiyor ve sezonun ikinci yarısında takımı bekleyen zorluklarla mücadele edebilmek için onu kadroda tutmayı tercih ediyor. Dolayısıyla az süre alması, teknik direktörün kendisinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor."

YAZ AYLARINDA TABLO DEĞİŞEBİLİR

Son haftalarda birçok basın organı Camavinga'nın olası ayrılığını gündeme getirse de mevcut durumda Fransız futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılması pek mümkün görünmüyor.

Ancak sezonun kalan bölümünde takımdaki konumu değişmezse, yaz transfer döneminde çok farklı bir tablo ortaya çıkabilir.

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