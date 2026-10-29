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Enzo Fernandez'den Messi itirafı: "Beni şoke etti"

Enzo Fernandez, Arjantin Milli Takımı'nı bırakan Lionel Messi hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 19:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Enzo Fernandez'den Messi itirafı: 'Beni şoke etti'
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Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda etmesinin ardından Enzo Fernandez, yaşadığı üzüntüyü anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çocukken televizyondan izlediği Messi ile aynı formayı giymenin kendisi için anlamına değinen Arjantinli futbolcu, duygusal ifadeler kullandı.

"TARİF EDİLEMEZ BİR ACIYDI"

Messi'nin vedasını kabullenmekte zorlandığını belirten Fernandez, "Sırf Messi'yi izlemek için televizyonu açtığım günleri hatırladım. Bir anda artık bizimle olmayacağını fark etmek beni şoke etti. Tarif edilemez bir acıydı." dedi.

"BENİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Birlikte yaşadıkları başarılara vurgu yapan Fernandez, "Birlikte başardığımız onca şeyin ardından, onun takım arkadaşım olması ve o anları yanında yaşamak… Artık bizimle olmayacağını bilmek beni derinden üzdü. Bunu kabullenmek çok zordu." sözlerini sarf etti.



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