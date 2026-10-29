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Crystal Palace'a Ismaila Sarr'dan kötü haber!

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, kasık sakatlığı yaşayan Ismaila Sarr'ın kasım ayındaki milli aranın ardından sahalara dönmesini beklediklerini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 20:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace'a Ismaila Sarr'dan kötü haber!
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Crystal Palace'ta Ismaila Sarr'ın sakatlık sıkıntısı sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Pierre Sage, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun milli araya kadar takıma dönmesinin beklenmediğini duyurdu.

Bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca bir maça ilk 11'de başlayabilen 28 yaşındaki futbolcu, Tottenham ve Liverpool karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Sarr'ın en erken 21 Kasım'daki Coventry City maçında dönmesi bekleniyor.

"OYNAYABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

Senegalli oyuncunun durumuyla ilgili konuşan Sage, "Şu anda oynayabilecek durumda değil. Milli aranın ardından döneceğini düşünüyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 29 DAKİKA OYNADI

Geçen hafta Avrupa Ligi'nde Beşiktaş karşısında 29 dakika oynayan Sarr, ardından Newcastle United ve Fulham maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

"SÜRATLİ KOŞULARI AZALDI"

Sage, oyuncunun kasık sorununun performansını etkilediğini belirterek, "Daha az koşuyor, özellikle yüksek süratli koşuları azaldı." ifadelerini kullandı.



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