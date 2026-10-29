Younes Belhanda'dan Fransız devlerine olay gönderme

Galatasaray'ın eski Faslı futbolcu Younes Belhanda, Ligue 1'de forma giyebilecek kaliteye sahip olduğundan emin olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "LIGUE 1'DE BÜTÜN TAKIMLARDA OYNARIM"
Marsilya, Lyon ve Lille'i tek tek sayan Belhanda, şu ifadeleri kullandı:
"Ligue 1'de her gün oynarım. Marsilya'da da oynarım, Lyon'da da oynarım, Lille'de de oynarım… Bütün takımlarda oynarım."
"10 NUMARADA KİMSELERİ YOK"
Belhanda, Marsilya'nın 10 numara pozisyonuyla ilgili ise "Marsilya'da 10 numarada kimseleri yok!" sözleriyle dikkat çekti.
Marsilya, Lyon ve Lille'i tek tek sayan Belhanda, şu ifadeleri kullandı:
"Ligue 1'de her gün oynarım. Marsilya'da da oynarım, Lyon'da da oynarım, Lille'de de oynarım… Bütün takımlarda oynarım."
"10 NUMARADA KİMSELERİ YOK"
Belhanda, Marsilya'nın 10 numara pozisyonuyla ilgili ise "Marsilya'da 10 numarada kimseleri yok!" sözleriyle dikkat çekti.