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Younes Belhanda'dan Fransız devlerine olay gönderme

Younes Belhanda, Fransa Ligue 1'de her takımda oynayabilecek seviyede olduğunu savunarak iddialı açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 21:52 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Younes Belhanda'dan Fransız devlerine olay gönderme
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Galatasaray'ın eski Faslı futbolcu Younes Belhanda, Ligue 1'de forma giyebilecek kaliteye sahip olduğundan emin olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "LIGUE 1'DE BÜTÜN TAKIMLARDA OYNARIM"

Marsilya, Lyon ve Lille'i tek tek sayan Belhanda, şu ifadeleri kullandı:

"Ligue 1'de her gün oynarım. Marsilya'da da oynarım, Lyon'da da oynarım, Lille'de de oynarım… Bütün takımlarda oynarım."

"10 NUMARADA KİMSELERİ YOK"

Belhanda, Marsilya'nın 10 numara pozisyonuyla ilgili ise "Marsilya'da 10 numarada kimseleri yok!" sözleriyle dikkat çekti.



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