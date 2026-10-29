Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! Hedefine 15 gol kaldı

Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Kholood'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı goller çıktı. 2-2 biten ilk yarıda Al Nassr'ın gollerini 24'te Angelo, 38'de Sadio Mane atarken konuk takımda 16'da Domingues ve 45+2'de Essomba attı.
RONALDO HAT-TRICK YAPTI
Mücadelenin ikinci yarısında Cristiano Ronaldo rüzgarı esti. Portekizli yıldız, 66, 72 ve 81'de attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Konuk takımda Domingues 90+4'te attığı golle skoru belirledi.
CRISTIANO RONALDO'NUN HEDEFİNE SON 15 GOL KALDI
Cristiano Ronaldo kariyerinde 985 gole ulaştı. Portekizli süper star 1000 gol hedefine çok yaklaştı.
Ronaldo resmi maçlarda 15 gol daha atarsa futbol tarihinde 1000 gole ulaşan ilk futbolcu olacak.
RONALDO HAT-TRICK YAPTI
Mücadelenin ikinci yarısında Cristiano Ronaldo rüzgarı esti. Portekizli yıldız, 66, 72 ve 81'de attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Konuk takımda Domingues 90+4'te attığı golle skoru belirledi.
KALDI 16 GOL! ⚽️ Cristiano Ronaldo, 984. golünü kaydetti. https://t.co/yslIF8v2Xz
— Sporx (@sporx) October 29, 2026
Al Nassr puanını 28 yaptı. Al Kholood ise 12 puanda kaldı.
Biz geri saydıkça Ronaldo atmaya devam ediyor. ⏳1000 GOLE 15 KALDI 👑 Cristiano Ronaldo'dan hat-trick https://t.co/ic3AvxFOFA
— Sporx (@sporx) October 29, 2026
CRISTIANO RONALDO'NUN HEDEFİNE SON 15 GOL KALDI
Cristiano Ronaldo kariyerinde 985 gole ulaştı. Portekizli süper star 1000 gol hedefine çok yaklaştı.
Ronaldo resmi maçlarda 15 gol daha atarsa futbol tarihinde 1000 gole ulaşan ilk futbolcu olacak.