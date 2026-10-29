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Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! Hedefine 15 gol kaldı

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr sahasında Al Kholood'u 5-3 mağlup etti. Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 23:12 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 23:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! Hedefine 15 gol kaldı
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Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Kholood'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı goller çıktı. 2-2 biten ilk yarıda Al Nassr'ın gollerini 24'te Angelo, 38'de Sadio Mane atarken konuk takımda 16'da Domingues ve 45+2'de Essomba attı.

RONALDO HAT-TRICK YAPTI

Mücadelenin ikinci yarısında Cristiano Ronaldo rüzgarı esti. Portekizli yıldız, 66, 72 ve 81'de attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Konuk takımda Domingues 90+4'te attığı golle skoru belirledi.

Al Nassr puanını 28 yaptı. Al Kholood ise 12 puanda kaldı.

CRISTIANO RONALDO'NUN HEDEFİNE SON 15 GOL KALDI

Cristiano Ronaldo kariyerinde 985 gole ulaştı. Portekizli süper star 1000 gol hedefine çok yaklaştı.

Ronaldo resmi maçlarda 15 gol daha atarsa futbol tarihinde 1000 gole ulaşan ilk futbolcu olacak.



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