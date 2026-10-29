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Osimhen, Konya'ya neden gitmedi! Nedeni belli oldu

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Eşi Stefanie'nin doğumu nedeniyle İstanbul'da kalan yıldız futbolcu, takımla birlikte Konya'ya gitmedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 21:12 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 23:32
Fotoğraf: AA
Osimhen, Konya'ya neden gitmedi! Nedeni belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Konya'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarların pankartları ve tezahüratlarıyla karşılandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen ise eşinin doğumu nedeniyle kafilede bulunmadı. İkinci kez baba olan Nijeryalı futbolcu, bu özel günde eşinin yanında kaldı.

OSIMHEN KAFİLEYE SONRADAN KATILACAK

Osimhen'in 30 Ekim Cuma günü Konya'ya giderek sarı-kırmızılı kafileye katılması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, Osimhen ile Stefanie'nin kızları Liora Audrey'in dünyaya geldiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!"

KONYASPOR MAÇI SAAT 20.00'DE

Tümosan Konyaspor-Galatasaray karşılaşması, 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.



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