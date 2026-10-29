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Barcelona'dan Pedro Porro harekatı! Laporta çok istiyor!

Savunmada art arda yaşanan sakatlıklar, Barcelona'da ara transfer döneminde takviye ihtimalini gündeme getirdi. Başkan Joan Laporta'nın özellikle beğendiği isim ise Tottenham'ın İspanyol sağ beki Pedro Porro.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 18:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan Pedro Porro harekatı! Laporta çok istiyor!
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Barcelona'da son haftalarda savunma hattında yaşanan sakatlıklar teknik heyetin seçeneklerini daralttı. Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen ve Xavi Espart'ın sakatlanması, ocak ayında savunmaya takviye yapılması ihtimalini gündeme taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan kulübünden kaynakların aktardığına göre, transfer konusunda henüz alınmış bir karar bulunmuyor. Barcelona yönetimi, uzun süreli sakatlıkları bulunmayan oyuncuların iyileşme sürecini ve durumlarının nasıl gelişeceğini görmek istiyor.

Bununla birlikte, savunmaya takviye yapılması gerekirse Başkan Joan Laporta'nın özellikle beğendiği bir isim öne çıkıyor: Pedro Porro.

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LAMINE YAMAL İLE UYUMU DİKKAT ÇEKTİ

Pedro Porro, geçtiğimiz yaz dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri oldu.

Turnuvanın ikinci maçından itibaren sağ bekte ilk 11'de görev yapan Porro, sağ kanatta Lamine Yamal ile yakaladığı uyumla dikkat çekti. Porro, turnuvada biri Fransa'ya karşı oynanan yarı finalde olmak üzere iki gol kaydetti.

Barcelona Başkanı Joan Laporta da Dallas'taki yarı final karşılaşmasını tribünden takip etti. Porro'yu Barcelona için ilgi çekici bir seçenek olarak görmeye başlayan Laporta'nın bu düşüncesi, Dünya Kupası finalindeki performansıyla da pekişti.

YAZ SONUNDA BİLGİ ALINDI

Tottenham forması giyen Pedro Porro, Dünya Kupası'nın hemen öncesinde Londra ekibiyle sözleşmesini yenilemişti. İspanyol futbolcunun sözleşme koşulları, olası bir transfer operasyonunu zorlaştırıyor.

Buna rağmen Barcelona, geçtiğimiz yaz transfer döneminin son haftalarında, savunmaya takviye ihtimali henüz gündemden kalkmamışken eski Girona oyuncusunun durumuyla ilgili kapsamlı bilgi aldı.

Ancak bu girişim, bilgi toplama aşamasının ötesine geçmedi. Katalan kulübünden kaynaklara göre, ne oyuncuya ne de Tottenham'a herhangi bir teklif sunuldu.

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