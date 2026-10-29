NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Dallas Mavericks, Zaccharie Risacher'ın 17,4 milyon dolar değerindeki dördüncü yıl takım opsiyonunu devreye soktu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Böylece 21 yaşındaki forvetin gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olma ihtimali ortadan kalktı.
Karar, Atlanta Hawks'tan kadroya katılan Risacher'ı değerlendirmek için Mavericks'e daha fazla zaman kazandırdı.
Stein, yüksek maliyetine rağmen opsiyonun kullanılmasının beklendiğini belirterek Masai Ujiri ve Mike Schmitz'in genç oyuncuya duyduğu güvene dikkat çekti.
31 Ekim'in cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle bu opsiyonların kullanılması için son tarihin pazartesi gününe alındığı aktarıldı.
Fransa'daki profesyonel kariyerinin ardından 2024 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Risacher, çaylak sezonunda Atlanta formasıyla 75 maça çıktı.
Maç başına 24,6 dakikada 12,6 sayı ve 3,6 ribaund ortalamaları yakalayan genç oyuncu, üçlüklerini yüzde 35,5 ile sayıya çevirdi.
İkinci sezonunda skor üretimi gerileyen Risacher, 2025-26'da çıktığı 67 maçta 9,6 sayı ve 3,8 ribaund ortalamaları kaydetti. Buna karşın üçlük isabet oranını yüzde 36,8'e yükseltti.
Dallas'taki ilk beş maçında ise maç başına 29,8 dakikada 9 sayı, 6 ribaund, 1,4 asist, 1,8 top çalma ve 1,8 blok üretti.
Risacher, bu karşılaşmalarda yüzde 37,8 saha içi ve yüzde 25 üçlük isabetiyle oynadı.
Karar, Atlanta Hawks'tan kadroya katılan Risacher'ı değerlendirmek için Mavericks'e daha fazla zaman kazandırdı.
Stein, yüksek maliyetine rağmen opsiyonun kullanılmasının beklendiğini belirterek Masai Ujiri ve Mike Schmitz'in genç oyuncuya duyduğu güvene dikkat çekti.
31 Ekim'in cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle bu opsiyonların kullanılması için son tarihin pazartesi gününe alındığı aktarıldı.
Fransa'daki profesyonel kariyerinin ardından 2024 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Risacher, çaylak sezonunda Atlanta formasıyla 75 maça çıktı.
Maç başına 24,6 dakikada 12,6 sayı ve 3,6 ribaund ortalamaları yakalayan genç oyuncu, üçlüklerini yüzde 35,5 ile sayıya çevirdi.
İkinci sezonunda skor üretimi gerileyen Risacher, 2025-26'da çıktığı 67 maçta 9,6 sayı ve 3,8 ribaund ortalamaları kaydetti. Buna karşın üçlük isabet oranını yüzde 36,8'e yükseltti.
Dallas'taki ilk beş maçında ise maç başına 29,8 dakikada 9 sayı, 6 ribaund, 1,4 asist, 1,8 top çalma ve 1,8 blok üretti.
Risacher, bu karşılaşmalarda yüzde 37,8 saha içi ve yüzde 25 üçlük isabetiyle oynadı.