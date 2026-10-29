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Kyrie'den dönüş itirafı: "Ritmimi yeniden arıyorum"

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, NBA'den uzun süre uzak kaldıktan sonra yeniden rekabetçi basketbola alışma sürecini anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 15:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kyrie'den dönüş itirafı: 'Ritmimi yeniden arıyorum'
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Kyrie Irving, uzun aranın ardından maç ritmini ve özgüvenini yeniden kazanmaya çalıştığını belirterek dönüş sürecinin zihinsel yönüne dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli guard, sahalara dönmenin fiziksel hazırlığın yanı sıra zihinsel uyum da gerektirdiğini söyledi.

Özellikle top elindeyken alışık olduğu ritmi yeniden bulmaya çalıştığını belirten Irving, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada olduğum bazı anlarda kendimi çimdikleyip yeniden bir NBA maçında olduğumu, yeniden oyunun akışına döndüğümü fark etmem gerekiyor.

Top elimdeyken o ritmi yeniden bulmaya çalışıyorum. Bir şeyden, özellikle de basketboldan uzun süre uzak kaldığınızda, geri dönmek bisiklete binmek gibidir denir.

Ama bunun biraz daha karmaşık olduğunu biliyoruz. Ben de oyunun hissini yeniden kazanmaya çalışıyor ve kendime sürekli olumlu şeyler söylüyorum."

Irving, yeniden maç ritmini yakalayıp Dallas Mavericks'in hücumuna yön veren isimlerden biri olmayı hedefliyor.



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