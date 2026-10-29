İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da PFDK'ya sevk edilen Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor kadrosunda yer almıyor. Kas ağrıları bulunan ve kadroda yer alması beklenmeyen Barış Alper Yılmaz ise kadroya dahil edildi.
Sarı-kırmızılılarda bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan da Konyaspor kafilesinde yer almıyor.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Sarı-kırmızılılarda bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan da Konyaspor kafilesinde yer almıyor.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde: