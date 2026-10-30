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CANLI: Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında Real Madrid'e konuk oluyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin
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EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da oynanan mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (3.PERİYOT)

REAL MADRID: 49

FENERBAHÇE TARFİN: 44

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