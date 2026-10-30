CANLI: Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin

EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da oynanan mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (3.PERİYOT)
REAL MADRID: 49
FENERBAHÇE TARFİN: 44
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CANLI TAKİP: (3.PERİYOT)
REAL MADRID: 49
FENERBAHÇE TARFİN: 44
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!