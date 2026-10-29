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Celtic'te Beşiktaş maçı öncesi sakatlık

Celtic'te sakatlığı tekrarlayan Alistair Johnston, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Kanadalı sağ bekin yerine Colby Donovan'ın görev yapması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 20:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Celtic'te Beşiktaş maçı öncesi sakatlık
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Celtic'te sakatlık şoku yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İskoçya ekibinde Alistair Johnston, yeniden sakatlanarak siyah-beyazlılarla oynanacak maç öncesinde devre dışı kaldı.

JOHNSTON'UN YERİNE DONOVAN GÖREV ALACAK

Hibernian karşısında sahalara dönen Kanadalı sağ bek, arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bıraktı. Johnston'ın kasım ayındaki milli aranın ardından dönmesi beklenirken, sağ bekte Colby Donovan görev yapacak.

CELTIC - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde ilk üç maçını puansız kapatan Celtic, 5 Kasım Perşembe günü Beşiktaş'ı Celtic Park'ta ağırlayacak.



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