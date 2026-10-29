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Osimhen, Konya'ya neden gitmedi? Durumu belli oldu

Konyaspor maçı için Konya'ya ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen, ailevi bir sebeple kafilede yer almadı. Nijeryalı golcü, yarın takıma katılacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 21:12 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 22:26
Fotoğraf: AA
Osimhen, Konya'ya neden gitmedi? Durumu belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Konya'ya ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarlar tarafından pankart ve tezahüratlarla karşılandı.

OSIMHEN YARIN TAKIMA KATILACAK

Açıklanan kamp kadrosunda bulunmasına rağmen kafilede yer almayan Victor Osimhen'in durumu da netlik kazandı.

HT Spor'un haberine göre, Victor Osimhen, ailevi bir sebepten ötürü bugün kafileyle birlikte Konya'ya gitmedi. Nijeryalı futbolcu 30 Ekim Cuma günü (Yarın) Konya'da olacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.



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