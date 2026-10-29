Manchester United'dan golcü hamlesi: Calvert-Lewin

Manchester United, ocak ayı için Leeds United'ın golcüsü Dominic Calvert-Lewin'i gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre İngiliz ekibi, Benjamin Sesko'nun sakatlığı nedeniyle hücum hattına takviye yapmak istiyor. Manchester United, 29 yaşındaki Calvert-Lewin'in transfer şartlarını araştırıyor.
Ancak Leeds'in, bu sezon Premier League'de sekiz maçta dört gol atan İngiliz santrforu bırakmak istemediği ve yeni sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi. Bu nedenle transferin gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor.
PERFORMANSI
Leeds ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Calvert-Lewin, kulübü adına tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 20 gol kaydetti.
Ancak Leeds'in, bu sezon Premier League'de sekiz maçta dört gol atan İngiliz santrforu bırakmak istemediği ve yeni sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi. Bu nedenle transferin gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor.
PERFORMANSI
Leeds ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Calvert-Lewin, kulübü adına tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 20 gol kaydetti.