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Manchester United'dan golcü hamlesi: Calvert-Lewin

Manchester United, Leeds United forması giyen 29 yaşındaki santrfor Dominic Calvert-Lewin ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 23:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'dan golcü hamlesi: Calvert-Lewin
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Manchester United, ocak ayı için Leeds United'ın golcüsü Dominic Calvert-Lewin'i gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'in haberine göre İngiliz ekibi, Benjamin Sesko'nun sakatlığı nedeniyle hücum hattına takviye yapmak istiyor. Manchester United, 29 yaşındaki Calvert-Lewin'in transfer şartlarını araştırıyor.

Ancak Leeds'in, bu sezon Premier League'de sekiz maçta dört gol atan İngiliz santrforu bırakmak istemediği ve yeni sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi. Bu nedenle transferin gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor.

PERFORMANSI

Leeds ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Calvert-Lewin, kulübü adına tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 20 gol kaydetti.



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